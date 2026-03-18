Μετεωρίτης τρόμαξε κατοίκους σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ: Εκκωφαντικός κρότος και λάμψη

Ένας μετεωρίτης βάρους 7 τόνων που διέσχισε τον ουρανό του Κλίβελαντ με ταχύτητα 72.420 χιλιομέτρων την ώρα την Τρίτη, πριν διαλυθεί με έναν εκκωφαντικό κρότο, τρόμαξε τους κατοίκους που φοβήθηκαν ότι επρόκειτο για έκρηξη.

Είδαν τον μετεωρίτη από Ουισκόνσιν έως το Μέριλαντ

Άνθρωποι σε διάφορες πολιτείες ανέφεραν ότι είδαν τη φωτεινή μπάλα, παρόλο που ήταν 9 το πρωί. Η Αμερικανική Εταιρεία Μετεωριτών δήλωσε ότι έλαβε αναφορές από το Ουισκόνσιν έως το Μέριλαντ, όπως μεταδίδει το AP. Η NASA https://www.newsbomb.gr/tag/nasaεπιβεβαίωσε αργότερα ότι επρόκειτο για μετεωρίτη διαμέτρου σχεδόν 1,83 μέτρων.

«Αυτό μοιάζει πραγματικά με φωτιά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι μετεωρίτης — ένας μικρός αστεροειδής», δήλωσε ο αστρονόμος Καρλ Χέργκενροθερ, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας.

«Εκτοξεύονται τόσα πολλά αντικείμενα που πολλές φορές αυτό που βλέπετε να καίγεται είναι απλώς δορυφόροι που επανέρχονται στην ατμόσφαιρα. Αλλά συνήθως αυτοί δεν γίνονται ιδιαίτερα φωτεινοί», είπε.

Ο μετεωρίτης παρατηρήθηκε για πρώτη φορά περίπου 80 χιλιόμετρα πάνω από τη λίμνη Erie, κοντά στο Lorain. Διήνυσε περισσότερα από 55 χιλιόμετρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα πριν κατακερματιστεί πάνω από το Valley City, βόρεια της Medina, ανέφερε η NASA σε δήλωση του Μπιλ Κουκ, ο οποίος διευθύνει το Γραφείο Μετεωροειδών Περιβάλλοντος της υπηρεσίας στο Huntsville της Αλαμπάμα.

Κατά τη διάσπασή του, απελευθέρωσε ενέργεια ισοδύναμη με 250 τόνους ΤΝΤ, προκαλώντας τον εκκωφαντικό κρότο. Το προσωπικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ στο Κλίβελαντ τον άκουσε επίσης και ένιωσε τους κραδασμούς. Δεν είχαν λάβει αρχικά αναφορές για την εύρεση θραυσμάτων.

«Μπορεί να υπάρχουν κάποια μικρά θραύσματα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος θα έχει καεί στην ατμόσφαιρα», δήλωσε ο μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Μπράιαν Μίτσελ.