Καιρός: Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες την Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, την ανατολική νησιωτική χώρα και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και τη Θράκη. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα ειναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ανατολικά τμήματα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες και την Εύβοια.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και το πρωί στις Σποράδες έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Αρχικά δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και από τα βόρεια.
Άνεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Στα νότια αρχικά δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και από το απόγευμα γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.
Η ορατότητα το πρωί θα ειναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά όπου θα φτάσει τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια και δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2026

Στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Κρήτη.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα ειναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα ειναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-03-2026

Στα βόρεια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.
Στα νότια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα ειναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

