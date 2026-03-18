Κολωνός: Συγκλονίζει η θεία του 38χρονου-«Έδερνε την πρώην του για να αποβάλει αλλά ευτυχώς σώθηκε»

Στην υπόθεση θανάτου της 31χρονης Νεκταρίας στον Κολωνό, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, νέες μαρτυρίες ρίχνουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας, αλλά και στο παρελθόν του 38χρονου προφυλακισμένου συντρόφου της.

Η θεία του κατηγορούμενου, Μαρία Αγγελή, μιλώντας στο Newsbomb.gr, προχωρά σε μια σειρά αποκαλύψεων που σκιαγραφούν ένα σκοτεινό παρασκήνιο κακοποίησης και βίας. Περιγράφει τη στιγμή που αντίκρισε την άτυχη γυναίκα νεκρή, εξηγεί γιατί ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και μιλά για όσα, όπως υποστηρίζει, γνώριζε η οικογένεια για τη συμπεριφορά του ανιψιού της.

Παράλληλα, αποκαλύπτει περιστατικά από το παρελθόν του 38χρονου, τις καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά που είχε στις συντρόφους του, αλλά και την υπόθεση του παιδιού που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του.

Όπως τονίζει, ο 38χρονος είχε ένα παιδί από την προηγούμενη σύντροφό του, η οποία έκρυβε στον 15χρονο σήμερα έφηβο, την ταυτότητα του πατέρα του, λέγοντάς του ότι είχε πεθάνει, καθώς δεν ήθελε καμία σχέση μαζί του.

Σύμφωνα με τη θεία του 38χρονου την πρώην σύντροφό του, τη χτυπούσε για να αποβάλει κι εκείνη κατάφερε να φύγει μακριά του και να σωθεί, εν αντιθέσει με τη Νεκταρία, που παρότι τόσο η κυρία Αγγελή, όσο κι ο αδερφός του φερόμενου ως δράστη, της έλεγαν να φύγει και να τον καταγγείλει, δεν το έπραξε με τα αποτελέσματα να είναι ολέθρια για την ίδια... Επίσης, καταλόγισε ευθύνες στους γονείς του 38χρονου αφήνοντας να εννοηθεί ότι έκαναν... τα στραβά μάτια, αναφορικά με τις κακοποιητικές συμπεριφορές του.

«Κατέβηκα και είδα ένα κατακρεουργημένο πλάσμα»

Η Μαρία Αγγελή, περιγράφει χαρακτηριστικά τη στιγμή που αντίκρισε τη Νεκταρία νεκρή. «Γύρισα από τη δουλειά εκείνη την ημέρα, ήρθα στη μητέρα μου για να της πάω κάτι κουλουράκια που ήθελε από απέναντι. Παίρνουμε τη Νεκταρία για να ανέβει να φάει. Να τονίσω ότι όλα αυτά τα έχουμε καταθέσει την Ανακρίτρια. Ωστόσο, δεν το σήκωνε και άκουσα τον Κώστα να μπαίνει μέσα στο σπίτι απότομα και να ουρλιάζει, πάει το κορίτσι μου, πάει η γυναίκα μου. Κατεβαίνω κι εγώ κάτω και είδα ένα κατακρεουργημένο πλάσμα, από τον λαιμό και πάνω, μέσα στα αίματα. Είχε κομμάτια με αίμα κάτω, τα οποία όπως μου είπε διασώστης του ΕΚΑΒ, ήταν από το κεφάλι».

«Το ΕΚΑΒ το κάλεσα εγώ»

Η ίδια τονίζει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ασθενοφόρο, καθώς –όπως υποστηρίζει– ο 38χρονος δεν ήταν σε θέση να το κάνει. «Το ΕΚΑΒ το κάλεσα εγώ και όχι ο Κώστας, διότι δεν ήταν σε κατάσταση να το πράξει. Ήταν από πάνω της και τη γύρισε ανάσκελα μήπως αναπνεύσει. Όταν κάλεσα το ΕΚΑΒ μου είπαν να της κάνω ΚΑΡΠΑ, αλλά ξεκίνησα να φωνάζω και τους έλεγα να στείλουν ένα ασθενοφόρο άμεσα, διότι η κοπέλα ήταν πεθαμένη και παγωμένη. Προσπάθησα να της κάνω ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν γινόταν τίποτα, διότι ήταν παγωμένη πολύ ώρα, διότι όταν νεκροφίλησα το δικό μου παιδί, όταν το έχασα δεν ήταν τόσο παγωμένο...

Άκουσα τον Κώστα να μπαίνει μέσα στο διαμέρισμα τρελαμένος, να ξεκλειδώνει την πόρτα, γιατί είχαν γατάκια στο σπίτι και την κλείδωναν πάντα για να μη φεύγουν και τον άκουσα να φωνάζει, οπότε αμέσως κατέβηκα κι εγώ να δω τι συμβαίνει και είδα το θέαμα, το οποίο με έχει στιγματίσει από τότε».

Η ίδια περιγράφει τι της είπε ο 38χρονος όταν τον ρώτησε τι είχε συμβεί. «Όταν είδα τη Νεκταρία μέσα στα αίματα, ρώτησαν τον Κώστα τι έγινε; και μου απάντησε ότι ζαλιζόταν, λόγω εγκυμοσύνης, αλλά εγώ δεν το πίστεψα ποτέ αυτό. Ουσιαστικά μου είπε ότι σηκώθηκαν το πρωί, ζαλιζόταν η Νεκταρία, την πήγε τουαλέτα γιατί δεν μπορούσε να ανέβει τα σκαλιά και μετά την έβαλε στο κρεβάτι να ξαπλώσει. Της είπε να μη ξανασηκωθεί μέχρι να έρθει και όταν τον ρώτησα γιατί ήρθε βιαστικός μου απάντησε πως ήρθε, επειδή δεν σήκωνε η Νεκταρία το τηλέφωνό της».

«Το κορίτσι έτρωγε ξύλο – Προσπαθήσαμε να τη σώσουμε»

Η θεία του κατηγορούμενου υποστηρίζει ότι η Νεκταρία κακοποιούνταν και ότι είχαν προσπαθήσει η ίδια κι ο αδερφός του, να τη βοηθήσουν να φύγει από τη σχέση με τον 38χρονο. «Το κορίτσι έτρωγε ξύλο και ζούσε σε πολύ άσχημες συνθήκες και προσπαθήσαμε να τη σώσουμε αρκετές φορές, εγώ και ο αδερφός του Κώστα. Με θεωρούσε μητέρα της, με φώναζε μαμά. Με εικασίες δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά για να σπάσει έτσι το κεφάλι και να βγουν όλα αυτά τα αίματα πρέπει να ρίξεις κάποιον από τον τρίτο όροφο και να πέσει με το κεφάλι.

Την είδαμε μια μέρα όταν ήρθε ο αδερφός του Κώστα με μαυρισμένο μάτι και την ρωτήσαμε τι έγινε και μας απάντησε "τίποτα". Της φωνάξαμε και της είπαμε να μην μας κοροϊδεύει και γι’ αυτό της σηκώσαμε τη μπλούζα και είδαμε το σώμα της με γεμάτο μελανιές. Μας είπε τότε... ο Κώστας.

Τότε της είπαμε να φύγει... χθες, όχι αύριο, μέχρι και να της νοικιάσουμε σπίτι και να το πληρώσω εγώ της είπα για να φύγει από εκεί. Της είπα μπορεί να σε σκοτώσει έτσι και μου απαντούσε "θα δούμε μαμά, θα δούμε μαμά"».

«Δεν ήθελα ούτε να τον βλέπω»

Η ίδια αναφέρει ότι δεν είχε επαφές με τον ανιψιό της και ότι διαφωνούσε έντονα με τη συμπεριφορά του. «Εγώ δεν μιλούσα στον ανιψιό μου, ούτε να τον δω ήθελα. Μου γυρνούσαν τα άντερα και αυτός κρυβόταν από εμένα. Ό,τι και να έλεγα στον Κώστα δεν θα γινόταν τίποτα. Το θέμα δεν ήταν αυτός, το θέμα ήταν να σώσουμε το κορίτσι, αλλά δεν προλάβαμε δυστυχώς».

Οι λεπτομέρειες για την κηδεία της Νεκταρίας

Η Μαρία Αγγελή περιγράφει και τις κινήσεις που έγιναν μετά τον θάνατο της νεαρής γυναίκας και την απόφαση να αναλάβει την κηδεία της ο πατέρας του 38χρονου. «Το γραφείο τελετών με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει "δέχομαι απειλές. Έχουμε ένα κορμί και πηγαίνει για νεκροτομές από εδώ κι από εκεί", αλλά μου λένε "πρέπει να το θάψουμε". Το ίδιο γραφείο τελετών έθαψε και την κόρη μου, οπότε γι’ αυτό κάλεσα εκεί. Το γραφείο μου είπε ότι θα πήγαινε να της πάρει ένα λευκό φόρεμα για να τη θάβαμε, αλλά επειδή είχε ίδιο σωματότυπο με την κόρη μου την Ουρανία, τους είπα ότι θα φέρω εγώ ρούχα, ένα λευκό παντελόνι, το άσπρο πουκάμισό της, το εσώρουχό της και γόβες. Τα πήρα και πήγα και τα έδωσα. Εκτός αυτού πήγα και τον Εσταυρωμένο για να μπει κάτω από το κεφαλάκι της».

Γνώριζε όλη η οικογένεια τη συμπεριφορά του

Η θεία του κατηγορούμενου υποστηρίζει ότι η οικογένεια γνώριζε για τη συμπεριφορά του, αλλά ποτέ δεν έκαναν τίποτα για να προστατέψουν τις συντρόφους που είχε κατά καιρούς.

«Δεν έχω καθόλου σχέσεις με την οικογένεια της αδερφής μου. Δεν ταιριάζουμε με την αδερφή μου, οπότε δεν είχαμε σχέσεις. Αυτοί τα ήξεραν όλα, δηλαδή ότι ο Κώστας χτυπούσε τη Νεκταρία, αλλά αδιαφορούσαν. Για εμένα είναι οι χείριστοι και δεν φοβάμαι να το πω, γιατί πολλές φορές ο μικρός ο αδερφός έλεγε "σώστε οποιαδήποτε κοπέλα ήταν με τον Κώστα" και εκείνοι απλά του λέγανε "να φύγει μόνη της"», είπε χαρακτηριστικά.

«Χτυπούσε την πρώην του για να αποβάλει»

Η Μαρία Αγγελή αποκάλυψε επίσης, ότι ο 38χρονος είχε αποκτήσει ένα παιδί με την πρώην σύζυγό του, το οποίο δεν γνώριζε μέχρι πρότινος την ύπαρξή του.

«Χτυπούσε ακόμα και την πρώην γυναίκα του, αλλά ούτε εκείνη είχε κάνει κάποια καταγγελία. Τη χτυπούσε στα πλευρά όταν εκείνη ήταν έγκυος, προκειμένου να αποβάλλει. Το παιδί δεν ήξερε ποιος ήταν ο πατέρας του και όταν ρωτούσε εκείνο, η πρώην γυναίκα του Κώστα, του έλεγε ότι ο πατέρας του έχει πεθάνει. Τώρα το παιδί είναι ένα 15χρονο αγόρι» τόνισε η κα Αγγελη.

«Δεν θέλει να είναι το παιδί του φονιά, του έκρυβε ποιος είναι ο πατέρας του»

Συνεχίζοντας, αποκάλυψε ότι ο 15χρονος έμαθε με πολύ άσχημο τρόπο την αλήθεια... «Δυστυχώς, κάποιοι βρήκαν το τηλέφωνο του παιδιού, του ανήλικου παιδιού, και τον ρωτάγανε για τον πατέρα του πριν 10 μέρες.

Το παιδί άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει και να κακολογεί τη μάνα του και να την ρωτάει γιατί δεν του είπε ποιος είναι ο πατέρας του. Το παιδί το έχει πάει η κοπέλα σε παιδοψυχολόγο. Τώρα θέλει να κάνει δικαστήριο για να αλλάξει όνομα το παιδί, διότι δεν θέλει να είναι το παιδί ενός φονιά».

Τα όσα περιγράφει η θεία του κατηγορούμενου σκιαγραφούν –όπως υποστηρίζει η ίδια– ένα περιβάλλον βίας που, αν είχε αντιμετωπιστεί νωρίτερα, ίσως να είχε αποτρέψει την τραγική κατάληξη. Για τους οικείους της Νεκταρίας, και για όσους βρέθηκαν κοντά της, το ζητούμενο πλέον είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να φωτιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.

