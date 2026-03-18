Συμφωνία AKTOR - BNI Foundation για έρευνα και εκμετάλλευση μεταλλευτικών πόρων στην Αλβανία

Συμφωνία – Πλαίσιο για στρατηγική αποκλειστική συνεργασία με αντικείμενο την έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεταλλευτικών πόρων στην Αλβανία, υπέγραψαν σήμερα ο Όμιλος AKTOR και η BNI Foundation.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία, τα δύο μέρη θα συστήσουν κοινή εταιρεία, η οποία θα ιδρυθεί σύμφωνα με το αλβανικό δίκαιο, στην οποία η Όμιλος AKTOR θα συμμετέχει (μέσω της θυγατρικής AKTOR Metal) με ποσοστό 51% και η BNI Foundation με 49%, μέσω των θυγατρικών της, αντίστοιχα.

Η κοινή εταιρεία θα αναλάβει την έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση συγκεκριμένων μεταλλευτικών πόρων, περιλαμβανομένων κοιτασμάτων νικελίου και σπανίων γαιών που βρίσκονται στην περιοχή του Bilisht της Αλβανίας, με εκτιμώμενη μεταλλευτική δυναμικότητα που αντιστοιχεί σε άνω των 500.000 τόνων νικελίου και άνω των 25.000 τόνων κοβαλτίου.

Παράλληλα, η Συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία της απαραίτητης υποδομής, εγκαταστάσεων και μονάδων επεξεργασίας που απαιτούνται για την εξόρυξη και επεξεργασία των εν λόγω πόρων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η BNI Foundation θα συνεισφέρει στην κοινή εταιρεία τα σχετικά δικαιώματα εκμετάλλευσης και τις άδειες που αφορούν το μεταλλευτικό έργο και τα συναφή κοιτάσματα, τα οποία ήδη κατέχει.

Η κοινή εταιρεία θα υποστηρίζεται σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης, το οποίο θα προσδιορίζεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο του έργου και τα επιμέρους στάδια εξέλιξης, εκτιμάται ότι, σε πλήρη ανάπτυξη, θα ανέλθει σε 1 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής χρηματοδότησης να αναμένεται να προέλθει από κεφάλαια των ΗΠΑ.

Όλες οι συμφωνίες μεταξύ των μερών τελούν, μεταξύ άλλων όρων, υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

