Βίντεο από το διάστημα καταγράφει ρωσική πυραυλική επίθεση με Kh-101 και Iskander στην Ουκρανία

Ένα βίντεο time-lapse που καταγράφηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έχει αποτυπώσει μια πρόσφατη μεγάλης κλίμακας ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο.

Στο βίντεο φαίνεται τόσο η τροχιά των ρωσικών πυραύλων όσο και η ουκρανική αεροπορική άμυνα πάνω από την ουκρανική πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε από το κανάλι AstronautiCAST στο YouTube, το οποίο κυκλοφόρησε μια συλλογή που γυρίστηκε από μια κάμερα του ISS κατά τη διάρκεια της νύχτας της 26ης προς την 27η Δεκεμβρίου.

Το time-lapse δείχνει τις τροχιές συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Kh-101 και Iskander.

WATCH ?



From orbit, ISS astronauts filmed Russia’s December 26–27 missile barrage on Kyiv, including Kh-101 and Iskander rockets and Ukraine’s air defense in action. (RikyUnreal) pic.twitter.com/4RAQja0mBw — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 24, 2026

Το βίντεο καταγράφει πολλαπλές απόπειρες αναχαίτισης, καθώς και εκρήξεις που συνάδουν με κρούσεις πυραύλων στο Κίεβο και κοντά στο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο Trypilska. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της εγγραφής, δύο βαλλιστικοί στόχοι φαίνεται να έχουν αναχαιτιστεί με επιτυχία.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η Ρωσία εκτόξευσε δέκα βαλλιστικούς πυραύλους —που αναγνωρίστηκαν ως συστήματα Iskander-M και Kinzhal— μαζί με τριάντα πυραύλους κρουζ, συμπεριλαμβανομένων των τύπων Kh-101, Iskander-K και Kh-22, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης.

