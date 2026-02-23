Ουκρανοί στρατιώτες κοντά στην πρώτη γραμμή στην περιοχή Ζαπορίζια, Ουκρανία, Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026.

Η Ουκρανία πρέπει να κινητοποιήσει τουλάχιστον 250.000 επιπλέον στρατιώτες και να αποκτήσει περισσότερα όπλα για να αλλάξει την κατάσταση στο μέτωπο.

Αυτό αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Times, επικαλούμενη ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό και πηγές του ΝΑΤΟ, μια μέρα πριν τη συμπλήρωση 4 ετών πολέμου.

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι επί του παρόντος κατώτερες από τον Ρωσικό Στρατό σε αριθμό προσωπικού και όπλων στους περισσότερους τομείς του μετώπου. Συγκεκριμένα, ο ουκρανικός στρατός έχει λιγότερους πιλότους μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μονάδες υποστήριξης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις πηγές του δημοσιεύματος, η Ρωσία «εκμεταλλεύεται πλήρως» τα πλεονεκτήματά της σε τεχνικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο.

«Για να κερδίσει ή τουλάχιστον να αλλάξει την πορεία του πολέμου, η Ουκρανία χρειάζεται τουλάχιστον 250.000 επιπλέον στρατιώτες και πολύ πιο ισχυρά όπλα», δήλωσε πηγή του ΝΑΤΟ στους Times.

Οι New York Times από την πλευρά τους ανέφεραν προηγουμένως ότι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι σε θέση να κρατήσουν ολόκληρη την πρώτη γραμμή λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ταυτόχρονα, για το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους, η Ουκρανία συγκέντρωσε τις κύριες δυνάμεις της στην κατοχή πόλεων στην περιοχή του Ντόνετσκ, τις οποίες η Ρωσία απαιτεί να παραδοθούν για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Επίθεση σε σταθμό άντλησης πετρελαίου

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο σταθμός άντλησης πετρελαίου «Kaleikino» στο Ταταρστάν — που βρίσκεται κοντά στο Almetyevsk και αποτελεί μέρος ενός μεγάλου συστήματος αγωγών — δέχτηκε επίθεση.

Μετά την επίθεση ξέσπασε μια τεράστια πυρκαγιά, με μια στήλη καπνού ορατή από χιλιόμετρα μακριά.

? Ukrainian drones hit oil infrastructure in Tatarstan



Overnight, the “Kaleikino” oil pumping station in Tatarstan — located near Almetyevsk and part of a major trunk pipeline system — was attacked.



A massive fire broke out after the strike, with a column of smoke visible for… pic.twitter.com/iSYhGoLcKR — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026

Τρεις νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Οδησσό και Ζαπορίζια

Επίσης, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές στις επαρχίες Ζαπορίζια και Οδησσό, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, παραμονή της τετάρτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν στην Οδησσό σε ρωσική επίθεση. Άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσικό drone έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό προκαλώντας πυρκαγιά, ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Στη Ζαπορίζια, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή σε βιομηχανική ζώνη. «Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην πόλη με drones. Επλήγησαν βιομηχανικές υποδομές και ένας 33χρονος άνδρας σκοτώθηκε», δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ, προσθέτοντας ότι ένας 45χρονος τραυματίστηκε επίσης.

Παράλληλα, ο δήμαρχος της πόλης του Χαρκόβου, ανέφερε επίσης μια «εχθρική πυραυλική επίθεση».

Την νύχτα του Σαββάτου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επίθεση με 50 πυραύλους και εκατοντάδες drones με στόχο την πρωτεύουσα, Κίεβο, σκοτώνοντας ένα άτομο.

