Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), λίγη ώρα αφότου οι αρχές σήμαναν συναγερμό για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
Την Τρίτη συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Φεβρουαρίου
05:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
05:00 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί μετά τις πακιστανικές επιδρομές
04:10 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Ισχυρή χιονοθύελλα χτυπά την Ανατολική Ακτή
03:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λιβύη: Σωροί μεταναστών ξεβράστηκαν στα παράλια
09:06 ∙ LIFESTYLE
Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο
23:02 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ