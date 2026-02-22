Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο

Εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), λίγη ώρα αφότου οι αρχές σήμαναν συναγερμό για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Kyiv under massive drone and missile attack right now with explosions across the city. pic.twitter.com/QTLKLT9i9z — WarTranslated (@wartranslated) February 22, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Την Τρίτη συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

