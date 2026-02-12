Αποκαλυπτικό το «The Atlantic»: Το Κίεβο μπορεί να είναι έτοιμο να παραδώσει τον έλεγχο του Ντονμπάς

Οι αρχές σχεδιάζουν να διεξάγουν εθνικό δημοψήφισμα αυτή την άνοιξη

  • Το Κίεβο εξετάζει την πιθανότητα παραχώρησης του ελέγχου του Ντονμπάς ως μέρος ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα, με στόχο τη νομιμοποίηση μέσω εθνικού δημοψηφίσματος αυτή την άνοιξη.
  • Η διαπραγματευτική ομάδα υπό τον Kirill Budanov εμφανίζει μεγαλύτερη ευελιξία σε εδαφικά ζητήματα από τους προηγούμενους διαπραγματευτές της Ουκρανίας.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι υποστηρίζει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος παρά τον στρατιωτικό νόμο, αλλά επισημαίνει ότι οι όροι της συμφωνίας πρέπει να είναι αποδεκτοί.
  • Ο Ζελένσκι ζήτησε ενισχυμένη υποστήριξη προς την Ουκρανία και αυξημένη πίεση προς τη Ρωσία, καταδικάζοντας τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα ως εμπόδιο στις διπλωματικές προσπάθειες.
  • Χώρες του ΝΑΤΟ έχουν υποσχεθεί στρατιωτική βοήθεια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία μέσω της πρωτοβουλίας PURL, με συνεισφορές από Βρετανία, Ισλανδία, Νορβηγία και Λιθουανία.
Ενώ σε λίγες μέρες συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, το Κίεβο μπορεί να είναι πρόθυμο, υπό ορισμένες συνθήκες, να παραιτηθεί από τον έλεγχο του Ντονμπάς υπέρ μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα.

Όπως δήλωσαν δύο σύμβουλοι του Ουκρανού προέδρου στο αμερικανικό περιοδικό The Atlantic, για να νομιμοποιήσουν αυτή την «πολύ δύσκολη παραχώρηση», οι αρχές σχεδιάζουν να διεξάγουν εθνικό δημοψήφισμα αυτή την άνοιξη, που θα συμπέσει με τις προεδρικές εκλογές. Κάτι το οποίο πάντως ανέφεραν και οι Financial Times.

Υπενθυμίζεται ότι το εδαφικό έχει αποτελέσει... αγκάθι στις συνομιλίες που έχουν διεξαχθεί σε κάθε επίπεδο μέχρι στιγμής.

Η διαπραγματευτική ομάδα με επικεφαλής τον Kirill Budanov (που λογίζεται ως τρομοκράτης και εξτρεμιστής στη Ρωσία), ο οποίος αντικατέστησε τον Andriy Yermak ως επικεφαλής του Προεδρικού Εκτελεστικού Γραφείου, επιδεικνύει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία σε εδαφικά ζητήματα από τους προκατόχους του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Είναι πραγματικά δημιουργικοί, αναζητώντας τρόπους να το κάνουν αποδεκτό από τον λαό», δήλωσε στο δημοσίευμα ένας αξιωματούχος που συμμετείχε στις κλειστές συναντήσεις. Οι δικηγόροι εργάζονται επί του παρόντος πάνω σε μηχανισμούς για την επισημοποίηση της πραγματικής απώλειας από την Ουκρανία των ανατολικών εδαφών με τρόπο που θα αποσπάσει την έγκριση της κοινής γνώμης.

Ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του την ετοιμότητά του για εκλογικές διαδικασίες παρά τον στρατιωτικό νόμο. Πιστεύει ότι ο συνδυασμός του δημοψηφίσματος με τις προεδρικές εκλογές θα διασφαλίσει υψηλή συμμετοχή και νομιμότητα στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια κακή συμφωνία για ένα δημοψήφισμα», δήλωσε ταυτόχρονα ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι οι όροι πρέπει να είναι αποδεκτοί.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Ζελένσκι εκφράζει προφορικά την έγκριση πολλών αμερικανικών προτάσεων, αλλά στην περίπτωσή του, αυτό συνοδεύεται πάντα από πολλές επιφυλάξεις, οι οποίες τελικά εμποδίζουν την επιτυχία των διαπραγματεύσεων.

Νέες δηλώσεις Ζελένσκι

Στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος προέβη σε νέα έκκληση για βοήθεια.

Σε μήνυμά του αναφέρει:

Οι Ρώσοι δεν πρέπει να συνηθίσουν να πιστεύουν ότι οι πύραυλοί και τα «shaheds» τους βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Απλώς περιπλέκουν τα πράγματα και υπονομεύουν τις ήδη περιορισμένες διπλωματικές ευκαιρίες. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται υποστήριξη προς την Ουκρανία και επαρκής πίεση προς τη Ρωσία.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για συναντήσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει σαφείς απαντήσεις από τη Ρωσία σχετικά με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι στιγμής, το μόνο που ακούμε είναι περισσότερες χειραγωγήσεις γύρω από τον «Oreshnik». Αυτό σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη.

Χώρες του ΝΑΤΟ υπόσχονται στρατιωτική βοήθεια

Χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, τέλος, έχουν υποσχεθεί πως θα προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (σ.σ. Prioritised Ukraine Requirements List – δηλ. Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) που επιτρέπει στο Κίεβο να αποκτά αμερικανικά οπλικά συστήματα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ευχαρίστησε τη Βρετανία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Λιθουανία για τις συνεισφορές τους, συμπληρώνοντας πως περιμένει περισσότερες προσεχώς, χωρίς να κατονομάσει άλλες χώρες.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους υπουργούς Άμυνας της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας, ο Ρούτε δεν ανέφερε συγκεκριμένο ποσό για την εκτιμώμενη αξία της στρατιωτικής βοήθειας μέσω του μηχανισμού PURL.

