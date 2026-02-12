Πόλεμος στην Ουκρανία: «Μαζική» πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Συναγερμός τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Μαζική» πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο
Το Κίεβο, υφίσταται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης «μαζική» ρωσική επίθεση με πυραύλους και σύμφωνα με ανακοινώσεις αξιωματούχων έχουν χτυπηθεί κτήρια.

«Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα», ανέφερε ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram λίγο πριν από τις 03:00, περίπου ένα τέταρτο αφού έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον υποδομών «με βαλλιστικούς πυραύλους».

Κατά τον Κλίτσκο, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες και άλλα κτήρια και στις δυο όχθες του Δνείπερου, του ποταμού που διαρρέει την πόλη. Στα σημεία έσπευσαν ομάδες των πρώτων βοηθειών.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, ανέφερε ότι καταγράφτηκαν πλήγματα σε ένα σπίτι και δύο πολυκατοικίες.

Από την πλευρά τους, ανταποκριτές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς άκουσαν εκρήξεις στην πόλη.

