Financial Times: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται για εκλογές και δημοψήφισμα τον Μάιο

Σε τροχιά πολιτικών εξελίξεων φαίνεται πως εισέρχεται η Ουκρανία, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προετοιμάζεται να προκηρύξει προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα.

Η βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη αξιωματούχους από την Ουκρανία και την Ευρώπη που έχουν γνώση των διεργασιών, αναφέρει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος σκοπεύει να ανακοινώσει τον σχεδιασμό του στις 24 Φεβρουαρίου.

Η εξέλιξη αυτή δρομολογείται μετά τις πιέσεις που άσκησε η κυβέρνηση Τραμπ στο Κίεβο να πραγματοποιήσει και τις δύο ψηφοφορίες έως τις 15 Μαΐου, υπό την απειλή να χαθούν οι προτεινόμενες εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

«Λένε ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο... ώστε να τελειώσει ο πόλεμος», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, επικαλούμενος την επιθυμία του Λευκού Οίκου να στρέψει την προσοχή του στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, προσθέτοντας πως «θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα».

Η διεξαγωγή εκλογών θα σηματοδοτούσε μια δραματική πολιτική στροφή για έναν πρόεδρο που έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι τέτοιες διαδικασίες είναι αδύνατες όσο η χώρα βρίσκεται υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου, εκατομμύρια Ουκρανοί είναι εκτοπισμένοι και περίπου το 20% της επικράτειας τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Πότε θα κάνει ανακοινώσεις ο Ζελένσκι

Σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, ο Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει το πλάνο για τις προεδρικές εκλογές και το δημοψήφισμα στις 24 Φεβρουαρίου, στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας.

Δυτικός αξιωματούχος σχολίασε πως «οι Ουκρανοί έχουν αυτή την ισχυρή άποψη ότι όλα πρέπει να συνδυαστούν με την επανεκλογή του Ζελένσκι». Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το τελεσίγραφο των ΗΠΑ είναι απίθανο να τηρηθούν αυστηρά, καθώς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της προόδου προς μια ειρηνευτική συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, το σχέδιο υπογραμμίζει την επιθυμία του Ζελένσκι να μεγιστοποιήσει τις προοπτικές επανεκλογής του, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Κίεβο δεν κωλυσιεργεί αναφορικά με την ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον αυτή μπορεί να επιτευχθεί.

Οι εθνικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δημόσια στήριξη προς τον Ζελένσκι, αν και παραμένει σημαντική, έχει υποχωρήσει από τα σχεδόν καθολικά επίπεδα της προηγούμενης τετραετίας, εν μέσω κόπωσης από τον πόλεμο και σκανδάλων διαφθοράς στον στενό κύκλο του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας και είναι έτοιμος να τις υπογράψει με τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως έχει καταστήσει σαφές στο Κίεβο ότι οι εγγυήσεις αυτές εξαρτώνται από τη συμφωνία για μια ευρύτερη ειρηνευτική συνθήκη, η οποία πιθανώς θα περιλαμβάνει την εκχώρηση της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, κάτι που η Ουάσινγκτον επιθυμεί να έχει ολοκληρωθεί πριν από την προθεσμία της 15ης Μαΐου. Ο Ζελένσκι έχει αντισταθεί μέχρι στιγμής στις εκκλήσεις για παραχώρηση εδαφών, δηλώνοντας την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία θα «μείνει εκεί που στεκόμαστε».

Ελάχιστα περιθώρια ελιγμών

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει και στο παρελθόν προθεσμίες που παρήλθαν, αλλά η Ουάσινγκτον αφήνει ελάχιστα περιθώρια ελιγμών στο Κίεβο καθώς πλησιάζουν οι αμερικανικές εκλογές. Επισημαίνουν ότι το σχέδιο ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω της μεγάλης απόστασης που χωρίζει τις θέσεις Κιέβου και Μόσχας σε καίρια εδαφικά ζητήματα, όπως ο έλεγχος του Ντονμπάς και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί επίσης να ανατραπεί εάν η Ρωσία κλιμακώσει τις επιθέσεις στις υποδομές της Ουκρανίας και την χερσαία επίθεση στα νοτιοανατολικά, όπου οι δυνάμεις της προωθούνται αργά αλλά με τεράστιες απώλειες.

Ο Πούτιν επιμένει ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει τους μαξιμαλιστικούς του στόχους, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης κατάληψης του Ντονμπάς, εάν το Κίεβο και η Δύση δεν εισακούσουν τα αιτήματά του, παρόλο που ο Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ δηλώνουν πως πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης είναι έτοιμος για συμφωνία.

Το εκλογικό σχέδιο ενδέχεται να εξαρτηθεί από το αν ο Ζελένσκι μπορέσει να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία που θεωρεί δίκαιη και ανεκτή για τους Ουκρανούς, ενώ πάγια επιδίωξή του είναι να τεθεί οποιαδήποτε συμφωνία σε εθνική ψηφοφορία για να διασφαλιστεί η νομιμοποίησή της.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος εργασίας, το ουκρανικό κοινοβούλιο θα αφιερώσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο στις απαραίτητες νομικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την ψηφοφορία, καθώς ο στρατιωτικός νόμος απαγορεύει τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών εν καιρώ πολέμου.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι το ταχύρρυθμο χρονοδιάγραμμα σημαίνει πως οι εκλογές θα διεξαχθούν ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες βρίσκονται στο μέτωπο και εκατομμύρια πολίτες είναι εκτοπισμένοι, θέτοντας σε κίνδυνο τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Εσωτερικές αντιπαραθέσεις στην Ουκρανία

Πολλοί πολιτικοί τάσσονται επίσης κατά της διεξαγωγής εκλογών πριν επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη που θα υποστηρίζεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς μια τέτοια κίνηση είναι πιθανό να οξύνει τις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις. «Ο πολιτικός ανταγωνισμός κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι κακός», δήλωσε στους Financial Times ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, προσθέτοντας: «Μπορούμε να καταστρέψουμε τη χώρα από μέσα, κάτι που είναι ο στόχος της Ρωσίας». Ωστόσο, άτομα του προεδρικού περιβάλλοντος αναφέρουν ότι ο Ζελένσκι πιστεύει πως η καλύτερη ευκαιρία επανεκλογής του είναι φέτος και ίσως ακόμα περισσότερο αν η ψηφοφορία συμπέσει με δημοψήφισμα.

Αξιωματούχοι και εκλογικοί αναλυτές πρόσθεσαν ότι με την ταυτόχρονη διεξαγωγή των δύο ψηφοφοριών, ο Ζελένσκι θα εξασφάλιζε πιθανότατα μεγαλύτερη συμμετοχή. Δυτικός αξιωματούχος επισήμανε ότι η Ουκρανία χρειάζεται τη συμμετοχή τουλάχιστον των μισών εγγεγραμμένων ψηφοφόρων προ πολέμου για να αναγνωριστεί το αποτέλεσμα από τους διεθνείς παρατηρητές και να μην δοθεί σε κανέναν, ιδιαίτερα στη Ρωσία, αφορμή να αμφισβητήσει την εγκυρότητά του. «Αν το κάνουμε λάθος... αν βιαστούμε, θα προκαλέσουμε τεράστια ζημιά στην ποιότητα και τη μελλοντική ακεραιότητα της δημοκρατικής μας διαδικασίας», δήλωσε η Αϊβαζόφσκα και κατέληξε: «Και θα θεωρηθεί παράνομη».

