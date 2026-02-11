Financial Times: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται για εκλογές και δημοψήφισμα τον Μάιο

Η εξέλιξη αυτή δρομολογείται μετά τις πιέσεις που άσκησε η κυβέρνηση Τραμπ στο Κίεβο να πραγματοποιήσει και τις δύο ψηφοφορίες έως τις 15 Μαΐου

Μίλτος Τσεκούρας

AP
Σε τροχιά πολιτικών εξελίξεων φαίνεται πως εισέρχεται η Ουκρανία, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προετοιμάζεται να προκηρύξει προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα.

Η βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη αξιωματούχους από την Ουκρανία και την Ευρώπη που έχουν γνώση των διεργασιών, αναφέρει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος σκοπεύει να ανακοινώσει τον σχεδιασμό του στις 24 Φεβρουαρίου.

Η εξέλιξη αυτή δρομολογείται μετά τις πιέσεις που άσκησε η κυβέρνηση Τραμπ στο Κίεβο να πραγματοποιήσει και τις δύο ψηφοφορίες έως τις 15 Μαΐου, υπό την απειλή να χαθούν οι προτεινόμενες εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

«Λένε ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο... ώστε να τελειώσει ο πόλεμος», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, επικαλούμενος την επιθυμία του Λευκού Οίκου να στρέψει την προσοχή του στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, προσθέτοντας πως «θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα».

Η διεξαγωγή εκλογών θα σηματοδοτούσε μια δραματική πολιτική στροφή για έναν πρόεδρο που έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι τέτοιες διαδικασίες είναι αδύνατες όσο η χώρα βρίσκεται υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου, εκατομμύρια Ουκρανοί είναι εκτοπισμένοι και περίπου το 20% της επικράτειας τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Πότε θα κάνει ανακοινώσεις ο Ζελένσκι

Σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, ο Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει το πλάνο για τις προεδρικές εκλογές και το δημοψήφισμα στις 24 Φεβρουαρίου, στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας.

Δυτικός αξιωματούχος σχολίασε πως «οι Ουκρανοί έχουν αυτή την ισχυρή άποψη ότι όλα πρέπει να συνδυαστούν με την επανεκλογή του Ζελένσκι». Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το τελεσίγραφο των ΗΠΑ είναι απίθανο να τηρηθούν αυστηρά, καθώς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της προόδου προς μια ειρηνευτική συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, το σχέδιο υπογραμμίζει την επιθυμία του Ζελένσκι να μεγιστοποιήσει τις προοπτικές επανεκλογής του, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Κίεβο δεν κωλυσιεργεί αναφορικά με την ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον αυτή μπορεί να επιτευχθεί.

Οι εθνικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δημόσια στήριξη προς τον Ζελένσκι, αν και παραμένει σημαντική, έχει υποχωρήσει από τα σχεδόν καθολικά επίπεδα της προηγούμενης τετραετίας, εν μέσω κόπωσης από τον πόλεμο και σκανδάλων διαφθοράς στον στενό κύκλο του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας και είναι έτοιμος να τις υπογράψει με τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως έχει καταστήσει σαφές στο Κίεβο ότι οι εγγυήσεις αυτές εξαρτώνται από τη συμφωνία για μια ευρύτερη ειρηνευτική συνθήκη, η οποία πιθανώς θα περιλαμβάνει την εκχώρηση της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, κάτι που η Ουάσινγκτον επιθυμεί να έχει ολοκληρωθεί πριν από την προθεσμία της 15ης Μαΐου. Ο Ζελένσκι έχει αντισταθεί μέχρι στιγμής στις εκκλήσεις για παραχώρηση εδαφών, δηλώνοντας την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία θα «μείνει εκεί που στεκόμαστε».

Ελάχιστα περιθώρια ελιγμών

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει και στο παρελθόν προθεσμίες που παρήλθαν, αλλά η Ουάσινγκτον αφήνει ελάχιστα περιθώρια ελιγμών στο Κίεβο καθώς πλησιάζουν οι αμερικανικές εκλογές. Επισημαίνουν ότι το σχέδιο ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω της μεγάλης απόστασης που χωρίζει τις θέσεις Κιέβου και Μόσχας σε καίρια εδαφικά ζητήματα, όπως ο έλεγχος του Ντονμπάς και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί επίσης να ανατραπεί εάν η Ρωσία κλιμακώσει τις επιθέσεις στις υποδομές της Ουκρανίας και την χερσαία επίθεση στα νοτιοανατολικά, όπου οι δυνάμεις της προωθούνται αργά αλλά με τεράστιες απώλειες.

Ο Πούτιν επιμένει ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει τους μαξιμαλιστικούς του στόχους, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης κατάληψης του Ντονμπάς, εάν το Κίεβο και η Δύση δεν εισακούσουν τα αιτήματά του, παρόλο που ο Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ δηλώνουν πως πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης είναι έτοιμος για συμφωνία.

Το εκλογικό σχέδιο ενδέχεται να εξαρτηθεί από το αν ο Ζελένσκι μπορέσει να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία που θεωρεί δίκαιη και ανεκτή για τους Ουκρανούς, ενώ πάγια επιδίωξή του είναι να τεθεί οποιαδήποτε συμφωνία σε εθνική ψηφοφορία για να διασφαλιστεί η νομιμοποίησή της.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος εργασίας, το ουκρανικό κοινοβούλιο θα αφιερώσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο στις απαραίτητες νομικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την ψηφοφορία, καθώς ο στρατιωτικός νόμος απαγορεύει τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών εν καιρώ πολέμου.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι το ταχύρρυθμο χρονοδιάγραμμα σημαίνει πως οι εκλογές θα διεξαχθούν ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες βρίσκονται στο μέτωπο και εκατομμύρια πολίτες είναι εκτοπισμένοι, θέτοντας σε κίνδυνο τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Εσωτερικές αντιπαραθέσεις στην Ουκρανία

Πολλοί πολιτικοί τάσσονται επίσης κατά της διεξαγωγής εκλογών πριν επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη που θα υποστηρίζεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς μια τέτοια κίνηση είναι πιθανό να οξύνει τις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις. «Ο πολιτικός ανταγωνισμός κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι κακός», δήλωσε στους Financial Times ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, προσθέτοντας: «Μπορούμε να καταστρέψουμε τη χώρα από μέσα, κάτι που είναι ο στόχος της Ρωσίας». Ωστόσο, άτομα του προεδρικού περιβάλλοντος αναφέρουν ότι ο Ζελένσκι πιστεύει πως η καλύτερη ευκαιρία επανεκλογής του είναι φέτος και ίσως ακόμα περισσότερο αν η ψηφοφορία συμπέσει με δημοψήφισμα.

Αξιωματούχοι και εκλογικοί αναλυτές πρόσθεσαν ότι με την ταυτόχρονη διεξαγωγή των δύο ψηφοφοριών, ο Ζελένσκι θα εξασφάλιζε πιθανότατα μεγαλύτερη συμμετοχή. Δυτικός αξιωματούχος επισήμανε ότι η Ουκρανία χρειάζεται τη συμμετοχή τουλάχιστον των μισών εγγεγραμμένων ψηφοφόρων προ πολέμου για να αναγνωριστεί το αποτέλεσμα από τους διεθνείς παρατηρητές και να μην δοθεί σε κανέναν, ιδιαίτερα στη Ρωσία, αφορμή να αμφισβητήσει την εγκυρότητά του. «Αν το κάνουμε λάθος... αν βιαστούμε, θα προκαλέσουμε τεράστια ζημιά στην ποιότητα και τη μελλοντική ακεραιότητα της δημοκρατικής μας διαδικασίας», δήλωσε η Αϊβαζόφσκα και κατέληξε: «Και θα θεωρηθεί παράνομη».

09:12LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται για εκλογές και δημοψήφισμα για πιθανή συμφωνία τον Μάιο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο - «Φράξαμε τις πόρτες με θρανία», λέει μαθητής

08:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Facebook «ζωντανεύει»: Θα κάνει κινούμενη την εικόνα προφίλ σας με AI εφέ

08:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ραντεβού με την κούπα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 12 σημεία – «κλειδιά» για γονικές παροχές και δωρεές: Τι ισχύει για όλες τις περιπτώσεις

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Subaru: Πατέντα για «χειροκίνητο» κιβώτιο σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ακραία συκοφαντική η δήλωση Καραγεωργοπούλου ότι «η Ζωή δεν την άφηνε να καταθέσει ερωτήσεις για τον Δένδια» - Εγώ θα της έκανα μήνυση

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή απορριμματοφόρου στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ) – Οι 34 ειδικότητες

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας δημοσιοποίησε τους πίνακες του πεντάχρονου γιου του και έκανε το διαδίκτυο να… παραμιλά

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Αντικυβερνητική συγκέντρωση με επεισόδια και συλλήψεις στα Τίρανα – 16 αστυνομικοί τραυματίες

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Φεβρουαρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44BOMBER

Η ελευθερία του λόγου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η… απειλή

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για μια θέση στον τελικό - Η ώρα και το κανάλι

06:36LIFESTYLE

Eurovision: Απόψε ο Α’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση – Τα φαβορί και όσα θα δούμε

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Steadfast Dart 2026: Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ - Τι «βλέπουν» οι Κινέζοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες από πυροβολισμούς – Νεκρός και ο δράστης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για μια θέση στον τελικό - Η ώρα και το κανάλι

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο - «Φράξαμε τις πόρτες με θρανία», λέει μαθητής

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας δημοσιοποίησε τους πίνακες του πεντάχρονου γιου του και έκανε το διαδίκτυο να… παραμιλά

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Κατονόμασε τρία στελέχη ιδιωτικής εταιρείας ο σμήναρχος- Υπόνοιες για εκβιασμό

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: ΕΔΕ για τη διευθύντρια που φέρεται να αντάλλασσε απουσίες με «σκάψιμο» - Έντονες αντιδράσεις

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 10/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 12 σημεία – «κλειδιά» για γονικές παροχές και δωρεές: Τι ισχύει για όλες τις περιπτώσεις

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ - Καταιγιστικές εξελίξεις: Ο Ανδρουλάκης, ο Δούκας και το... δημαρχιακό «κενό» στα ψηφοδέλτιo

06:36LIFESTYLE

Eurovision: Απόψε ο Α’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση – Τα φαβορί και όσα θα δούμε

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Διαδοχικά συστήματα θα κάνουν «μούσκεμα» τον καιρό της Τσικνοπέμπτης – Τι δείχνουν οι προγνώσεις

07:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ) – Οι 34 ειδικότητες

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή απορριμματοφόρου στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ