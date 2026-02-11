Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Χάρκοβο

«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν»

Newsbomb

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου σκότωσε τρία μικρά παιδιά, δυο αγόρια ενός έτους, ένα κορίτσι δύο ετών, και τον 34χρονο πατέρα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» σε πλήγμα σε σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, σημείωσε η πηγή αυτή, εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενιαία Ενίσχυση: Άνοιξε η πλατφόρμα ΟΣΔΕ για τις διορθώσεις 2024 και 2025

03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοικονομώ-Επιχειρώ: Παράταση του προγράμματος – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους τρία μικρά παιδιά, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Χάρκοβο

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή στην κλιματική πολιτική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ θα ακυρώσει τη ρύθμιση Ομπάμα για την προστασία του περιβάλλοντος

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έβγαλαν δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου και έλεγξαν «τις επαφές του»

01:50ΕΡΓΑΣΙΑ

52η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 150 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική «θύελλα» έφερε η φονική κακοκαιρία στην Πορτογαλία – Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών

01:06ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Σχέδια από ΗΠΑ για κατάσχεση τάνκερ που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Dow Jones – Απώλειες για Nasdaq και S&P 500

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία: Έσωσε τον βαθμό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν έστειλε για... κούρεμα τον Φρανκ Ίλετ

23:59LIFESTYLE

Γιάννης Ανυφαντάκης: Από τις κουζίνες του Ρεθύμνου στο Master Chef

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε ακτή στη Σομαλία: Σώοι όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:40LIFESTYLE

Super Bowl για...ερωτευμένους: Πρώτη δημόσια εμφάνιση για τον Ορλάντο Μπλουμ με τη νέα του σύντροφο

23:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Όλοι ήξεραν» τι έκανε ο Έπσταϊν, φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ στην αστυνομία το 2006

23:34LIFESTYLE

Bad Bunny: Το μήνυμα της σημαίας του Πουέρτο Ρίκο που έφερε στο Superbowl

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Απολογήθηκε η EuroLeague για τα προβλήματα στην προπώληση των εισιτηρίων του Final 4 της Αθήνας

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρένο στην Κρήτη: Τι τονίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και πόσο εφικτό είναι

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή γλώσσα Άδωνι Γεωργιάδη για Βελόπουλο: «Όχι Χριστιανός δεν είναι, αλλά δεν πιστεύει σε τίποτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 10/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΑΣΚΕ απειλεί με «βόμβα» διάσπασης το ΠΑΣΟΚ για τα μάτια του Παναγόπουλου

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή γλώσσα Άδωνι Γεωργιάδη για Βελόπουλο: «Όχι Χριστιανός δεν είναι, αλλά δεν πιστεύει σε τίποτα»

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια: Το τέλος της διαρκούς ειρήνης και ο νέος κόσμος - Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η ΕΕ

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή στην κλιματική πολιτική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ θα ακυρώσει τη ρύθμιση Ομπάμα για την προστασία του περιβάλλοντος

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή για τρεις μήνες η Ιόνια Οδός προς Αντίρριο εξαιτίας της κατολίσθησης

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στην Πατρών-Τριπόλεως: Μαθητές και καθηγητές διασχίζουν δρόμο με καθίζηση για να πάνε σχολείο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ