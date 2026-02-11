Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Χάρκοβο

Ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου σκότωσε τρία μικρά παιδιά, δυο αγόρια ενός έτους, ένα κορίτσι δύο ετών, και τον 34χρονο πατέρα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» σε πλήγμα σε σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, σημείωσε η πηγή αυτή, εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.