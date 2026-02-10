Διπλωματικό θρίλερ στη FIFA: Η Ουκρανία θέλει να εμποδίσει την επιστροφή της Ρωσίας

Η συζήτηση άνοιξε με παρέμβαση του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος υποστήριξε δημοσίως ότι ο αποκλεισμός των ρωσικών ομάδων, που επιβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, «δεν έχει επιτύχει τίποτα»

Διπλωματικό θρίλερ στη FIFA: Η Ουκρανία θέλει να εμποδίσει την επιστροφή της Ρωσίας
EPA/CLAUDIO THOMA, ΑΜΠΕ
Η διεθνής ποδοσφαιρική σκηνή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων ετών, καθώς η Ουκρανία ηγείται μιας ευρείας ευρωπαϊκής εκστρατείας για να αποτρέψει την προσπάθεια της FIFA να τερματίσει τον αποκλεισμό της Ρωσίας. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Κογκρέσου της UEFA στις Βρυξέλλες .

Η συζήτηση άνοιξε με παρέμβαση του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος υποστήριξε δημοσίως ότι ο αποκλεισμός των ρωσικών ομάδων, που επιβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, «δεν έχει επιτύχει τίποτα» πέρα από το να προκαλεί απογοήτευση και μίσος. Ο κ. Ινφαντίνο πρότεινε την επανεξέταση της στάσης της Ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να λειτουργεί ως γέφυρα ειρήνης. Σημαντικό ρόλο παίζει ότι το επόμενο μουντιάλ θα γίνει φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διοργανώσει μια μεγάλη «φιέστα».

Σύμφωνα με την ηγεσία της FIFA, η συμμετοχή νέων αθλητών από τη Ρωσία σε διεθνείς διοργανώσεις θα μπορούσε να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Επιπλέον, κύκλοι της Ομοσπονδίας επισημαίνουν μια αντίφαση: πολλές κυβερνήσεις που ζητούν αθλητικές κυρώσεις συνεχίζουν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία σε τομείς που δεν καλύπτονται από κυρώσεις.

Άμεση αντίδραση της Ουκρανίας

Η αντίδραση του Κιέβου υπήρξε άμεση και δριμεία. Ο Ουκρανός Υπουργός Αθλητισμού, Ματβίι Μπιντνίι, σε συνέντευξή του στο Sky News, χαρακτήρισε τη θέση του Ινφαντίνο «ανεύθυνη και παιδαριώδη», υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή της Ρωσίας στα Παγκόσμια Κύπελλα θα αποτελούσε έμμεση νομιμοποίηση της ρωσικής εισβολής.

«Ο αποκλεισμός δεν είναι απλώς ένα σύμβολο, είναι ένα κρίσιμο εργαλείο της διεθνούς πίεσης για να σταματήσει ο επιτιθέμενος», δήλωσε ο κ. Μπιντνίι. Η ουκρανική πλευρά τονίζει ότι όσο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί αθλητικών υποδομών και οι θάνατοι αθλητών στο πεδίο των μαχών, οποιαδήποτε συζήτηση για «ουδετερότητα του αθλητισμού» στερείται ηθικής βάσης.


Η Ουκρανία δεν περιορίζεται σε φραστικές καταδίκες, αλλά εργάζεται για τη συγκρότηση ενός πολιτικού μπλοκ εντός της Ευρώπης. Στόχος είναι η εξασφάλιση μιας κοινής δήλωσης από τουλάχιστον 28 ευρωπαϊκές κυβερνήσεις -συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου- που θα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε χαλάρωση των ποδοσφαιρικών κυρώσεων.

Η υπουργός Πολιτισμού, του Ηνωμένου Βασιλείου, Λίζα Νάντι, επέκρινε τη FIFA και τη ΔΟΕ για τη στροφή τους, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση στην Ουκρανία έχει επιδεινωθεί, καθιστώντας τις κυρώσεις πιο απαραίτητες από ποτέ.

Πάντης η στάση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας παραμένει πιο συγκρατημένη σε σύγκριση με τη FIFA, με τον πρόεδρο Αλεξάντερ Τσέφεριν να διατηρεί τον αποκλεισμό, αν και δέχεται πιέσεις για να ευθυγραμμιστεί με την παγκόσμια ομοσπονδία.

