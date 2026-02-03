Η Ουκρανία ζητά από τη FIFA να μην άρει τον αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων

Έκκληση προς τη FIFA και τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, απηύθυνε η Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (UAF), ζητώντας να μην υπάρξει καμία αναθεώρηση στην απόφαση αποκλεισμού των ρωσικών συλλόγων και εθνικών ομάδων από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία ζητά από τη FIFA να μην άρει τον αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων
AP Photo/Czarek Sokolowski
Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, η UAF τονίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές και επηρεάζοντας δραματικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως επισημαίνεται, εκατομμύρια Ουκρανοί παραμένουν χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση.

Η ουκρανική ομοσπονδία εκφράζει την πλήρη διαφωνία της με τη δήλωση του Ινφαντίνο ότι «ο αποκλεισμός της Ρωσίας δεν πέτυχε τίποτα», υπογραμμίζοντας πως η αποβολή ομάδων από διεθνείς διοργανώσεις συνιστά ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό μέσο άσκησης πίεσης απέναντι σε ένα επιτιθέμενο κράτος.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε σκέψη για επανένταξη ρωσικών ομάδων ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων, καλώντας τη FIFA να διατηρήσει τη σημερινή της στάση.

Η ανακοίνωση της ουκρανικής ομοσπονδίας:

«Η Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καλεί τη FIFA και τον Πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, να μην αλλάξουν τη θέση των ποδοσφαιρικών οργάνων σχετικά με την αποβολή Ρώσων από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην επικράτεια της Ουκρανίας συνεχίζονται, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί, οι επιθέσεις καταστρέφουν τις πολιτικές υποδομές και τις ζωές των πολιτών. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να προελαύνουν στη γραμμή επαφής. Λόγω των συνεχών επιθέσεων σε οικισμούς σε όλη τη χώρα, εκατομμύρια Ουκρανοί μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση.

Δεν συμφωνούμε με τη δήλωση ότι η απαγόρευση ενός επιτιθέμενου δεν λειτουργεί. Θεωρούμε ότι η αποβολή από τη συμμετοχή σε διοργανώσεις αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο πίεσης σε έναν επιτιθέμενο. Η πιθανή επανένταξη οποιωνδήποτε ρωσικών εθνικών ομάδων θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ακεραιότητα της διοργάνωσης. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η θέση και οι επιφυλάξεις διατυπώνονται στην απόφαση του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης στην υπόθεση “CAS 2022/A/8708 Ποδοσφαιρική Ένωση Ρωσίας (FUR) εναντίον Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) κ.λπ.».

