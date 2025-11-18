Ντόναλντ Τραμπ: Με FIFA PASS η έκδοση βίζας για τους φιλάθλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου

Οι ταξιδιώτες που θα μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα μπορούν να περάσουν ταχύτερα από τη διαδικασία συνέντευξης για τη χορήγηση βίζας, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε το νέο «σύστημα προτεραιότητας ραντεβού της FIFA», ή αλλιώς FIFA PASS, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Οβάλ Γραφείο.

«Έχω δώσει εντολή στην κυβέρνησή μου να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να καταστήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μια άνευ προηγουμένου επιτυχία», τόνισε ο Τραμπ.

Το FIFA PASS επιτρέπει σε όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια μέσω της FIFA να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα στις συνεντεύξεις για βίζα.

Μιλώντας με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο Τραμπ παρότρυνε «έντονα» τους ταξιδιώτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο να υποβάλουν αίτηση για βίζα «αμέσως».

Ραντεβού για βίζα εντός 60 ημερών

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση πρόσθεσε 400 νέους προξενικούς υπαλλήλους παγκοσμίως για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 80% των υποψήφιων ταξιδιωτών προς τις ΗΠΑ μπορούν πλέον να εξασφαλίσουν ραντεβού για βίζα εντός 60 ημερών.

Με το νέο σύστημα, όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια μέσω της FIFA θα μπορούν να περάσουν από ειδική «πύλη της FIFA», ώστε να λάβουν προτεραιότητα στην αίτηση και στη συνέντευξη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Ο έλεγχος θα είναι ο ίδιος με κάθε άλλη περίπτωση», υπογράμμισε ο Ρούμπιο. «Η μόνη διαφορά είναι ότι τους προωθούμε στην ουρά».

Από την πλευρά του, ο Ινφαντίνο δήλωσε: «Η Αμερική καλωσορίζει τον κόσμο. Πάντα λέγαμε ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο και πιο περιεκτικό Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της FIFA – και το FIFA PASS αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας».

Πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να υποδεχθούν φιλάθλους από όλο τον κόσμο σε μια πρωτοφανή κλίμακα», επισημαίνοντας πως «το ποδόσφαιρο θα ενώσει τον πλανήτη όταν το τουρνουά ξεκινήσει τον Ιούνιο στη Βόρεια Αμερική».

Περισσότερα από έξι εκατομμύρια εισιτήρια θα διατεθούν για τους 104 αγώνες της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, η διαδικασία ήταν ευκολότερη για τους φιλάθλους. Το 2018, η Ρωσία αντικατέστησε τη βίζα με την «ταυτότητα οπαδού», η οποία εκδιδόταν με απλή υποβολή προσωπικών στοιχείων και αποδεικτικού αγοράς εισιτηρίου. Το 2022, στο Κατάρ, απαιτούνταν μόνο η λεγόμενη κάρτα Hayya, μέσω της οποίας οι θεατές μπορούσαν να εισέλθουν στη χώρα.

