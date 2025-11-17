Λευκορωσία - Ελλάδα: Τελευταία παράσταση με το βλέμμα στο μέλλον - Η ώρα και το κανάλι

Το Ζαλαεγκερζέγκ και η ΖΤΕ Αρένα αποτελούν το τέλος του δρόμου για την Εθνική ομάδα στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία σε ουγγρικό έδαφος το βράδυ της Τρίτης (18/11, 21:45), για την 6η αγωνιστική στον Γ' όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης, θέλοντας να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με μια ακόμα νίκη, μετά το 3-2 επί της Σκωτίας το περασμένο Σάββατο (15/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, πάντως, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα τερματίσει τρίτη στον όμιλο, με την αναμονή όλων για επανεμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο να συνεχίζεται...

Τα γκολ του Τάσου Μπακασέτα, του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Χρήστου Τζόλη έδωσαν στους Έλληνες διεθνείς τη δεύτερη νίκη τους στον όμιλο, μετά την εντός έδρας επιτυχία με 5-1 επί της Λευκορωσίας, στην πρεμιέρα των προκριματικών.

Ανεβασμένη η Λευκορωσία, ψάχνει την πρώτη της νίκη

Από την πλευρά της η Λευκορωσία, που είδε κάθε αμυδρή ελπίδα για ντεμπούτο σε Παγκόσμιο Κύπελλο να εξασθενεί τον περασμένο μήνα, έχει ανεβάσει ταχύτητα στις δύο τελευταίες εμφανίσεις της και το Σάββατο κράτησε την πρωτοπόρο του ομίλου, Δανία, σε ισοπαλία (2-2) στην Κοπεγχάγη.

Τα θεμέλια γι΄ αυτό το αποτέλεσμα-σοκ στο «Πάρκεν Στάντιον» είχαν τεθεί πριν από λίγες εβδομάδες στη Γλασκώβη, όταν τα «Λευκά Φτερά» έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση χάνοντας με 2-1 στις καθυστερήσεις. Παρ΄ όλη την βελτίωση, ωστόσο, οι Λευκορώσοι ξεκίνησαν για τους αγώνες αυτού του μήνα ως ένα από τα έξι μόνο ευρωπαϊκά έθνη που δεν είχε συλλέξει ούτε ένα βαθμό.

Ο Ισπανός προπονητής Κάρλος Άλος είδε την ομάδα του να τερματίζει ένα σερί 11 συνεχόμενων ηττών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχοντας ανανεώσει την ομάδα του απομακρύνοντας βετεράνους όπως οι Γιούρι Καβαλιόφ, Σεργκέι Πολίτεβιτς και ο αμυντικός Αλεξάντρ Μαρτίνοβιτς των 82 συμμετοχών, ο Άλος συνεχίσει να χτίζει για το μέλλον.

Τεττέη και Κωστούλας υποψήφιοι για 11άδα

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Μπακασέτα, αλλά και τον Παυλίδη που αποχώρησε με τραυματισμό κόντρα στη Σκωτία.

Ο Βλαχοδήμος αναμένεται να είναι ξανά κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Βαγιαννίδης, Χατζηδιάκος (ή Κουλιεράκης), Ρέτσος και Τσιμίκας έχουν το προβάδισμα στην άμυνα.

Για τον άξονα της μεσαίας γραμμής, οι Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Σιώπης και Ζαφείρης διεκδικούν δύο θέσεις. Για τα δύο άκρα της επίθεσης τα φαβορί είναι οι Καρέτσας και Κωστούλας, ενώ υπάρχει ως επιλογή και ο Μασούρας που επίσης ήρθε από τον πάγκο στο Ελλάδα - Σκωτία.

Επιθετικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Τεττέη, ενώ από πίσω του υπάρχει κυρίως η υποψηφιότητα του Μάνταλου, ενώ θα μπορούσε να παίξει εκεί και ο Κωστούλας, με κάποια άλλη επιλογή στα άκρα.

Διαιτητής έχει οριστεί ο 33χρονος Πολωνός Ντάμιαν Σίλβεστρζακ (πρώτη κατηγορία UEFA), ήδη γνωστός στο ελληνικό κοινό καθώς τον περασμένο Απρίλιο είχε σφυρίξει το ντέρμπι Παναθηναϊκός–ΑΕΚ (3-1) για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Βοηθοί του Σίλβεστρζακ θα είναι οι συμπατριώτες του Πάβελ Σοκολνίτσκι και Άνταμ Καράσεβιτς, τέταρτος διαιτητής έχει οριστεί ο Πάτρικ Γκρικίεβιτς, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Πιότρ Λάσικ και Πάβελ Μάλετς.

Η ώρα και το κανάλι

Η αναμέτρηση Λευκορωσία - Ελλάδα θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA.