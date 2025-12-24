Κλήρωση Τζόκερ 24/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 6.300.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/12) η κλήρωση 3006 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 6.300.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 3, 44, 28, 30, 14 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Διαβάστε επίσης