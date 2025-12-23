Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τετάρτης

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της αποψινής κλήρωσης

Newsbomb

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τετάρτης
EUROKINISSI
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) η κλήρωση 3005 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 6.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 11, 15, 18, 40, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

0102
0202

Ως αποτέλεσμα του αποψινού διπλού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της ερχόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 6.300.000 ευρώ!

Σημειώνεται ότι η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί λόγω Χριστουγέννων αύριο Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου στις 22:00.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:23ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την εορταστική περίοδο - Οι συχνότητες διέλευσης των συρμών για κάθε Μέσο

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Η «Αχίλλειος πτέρνα» των ΗΠΑ - Το δίλημμα Τραμπ - Τα διδάγματα του πολέμου στην Ουκρανία

23:11LIFESTYLE

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.300.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Ποιος ήταν ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινιάζει ξενοδοχεία με την κόρη του

22:54LIFESTYLE

«Οι Αθώοι»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά του MEGA

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Δεύτερη σερί νίκη για Ντουμπάι

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη για την τραγωδία στην Τουρκία: Όλες οι ενδείξεις υποδηλώνουν «τεχνική βλάβη»

22:46ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι θανατική ποινή»: Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ, Μπεν Σας, διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ: Ξύπνησε από τεχνητό κώμα τραυματίας αστυνομικός

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναστάτωση στην Πάτρα: Κουκουλοφόροι μπούκαραν σε σπίτι στα Κάτω Συχαινά

22:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τετάρτης

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο μπάτλερ στο Μέγαρο των Ηλυσίων έκλεβε τις ιστορικές πορσελάνες του Μακρόν

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 6.000.000 ευρώ

21:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μελίνα Κανά στο Κύτταρο την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου – Μαζί της ο Αλέξανδρος Δάικος και οι OTRA ROTA

21:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR 85-92: Της... έκλεισε το σπίτι με ανατροπή πρωταθλητή

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρθηκε ο ουκρανικός στρατός από την πόλη Σιβέρσκ για να προστατεύσει τη ζωή των στρατιωτών του

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης – Δείτε βίντεο

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου θα αποφυλακιστεί για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

21:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 23/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 39 εκατομμύρια ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης – Δείτε βίντεο

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Ποιος ήταν ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χάθηκε αεροσκάφος από τα ραντάρ - Επέβαινε ο Αρχηγός του Στρατού της Λιβύης

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 6.000.000 ευρώ

21:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR 85-92: Της... έκλεισε το σπίτι με ανατροπή πρωταθλητή

12:17LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη – Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο «μικροσκόπιο» βίντεο από σούπερ μάρκετ των Χανίων

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη για την τραγωδία στην Τουρκία: Όλες οι ενδείξεις υποδηλώνουν «τεχνική βλάβη»

21:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 23/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 39 εκατομμύρια ευρώ

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλαμάτα: Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους στο κρεβάτι των γονιών του - «Δεν μας λέει τίποτα ο πατέρας, δεν μας μιλάει», λένε συγγενείς του ζευγαριού

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με το «βίντεο αυτοκτονίας» του Τζέφρεϊ Επστάιν - Κατέβηκε άρον άρον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ