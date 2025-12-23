Κλήρωση Τζόκερ 23/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 6.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) η κλήρωση 3005 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 6.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 11, 15, 18, 40, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.