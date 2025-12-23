Ένας μικρός ήρωας από την Κρήτη συγκινεί και στέλνει μηνύματα ζωής

Σύμβολο ελπίδας έχει γίνει πλέον ο Γιωργάκης από την Κρήτη, ένας μικρός μαχητής που συνεργάζεται με τον οργανισμό «Make-A-Wish». Μετά από μια σοβαρή δοκιμασία με την υγεία του, το παιδί μεταφέρει παντού μηνύματα αισιοδοξίας. Η ιστορία του αναδεικνύει την αξία της επιμονής απέναντι σε κάθε δυσκολία.

