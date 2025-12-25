Σούπερ μάρκετ: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα - Τι ισχύει έως 2 Ιανουαρίου

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου τα σούπερ μάρκετ, όπως και όλα τα εμπορικά καταστήματα λόγω επίσημης αργίας.

Αναλυτικά:

Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργία

Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12 και Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1/1 Κλειστα

Παρασκευή 2/1 Κλειστά

Χριστούγεννα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά

Αν και όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη χώρα θα παραμείνουν κλειστές, ανοιχτά θα είναι τα εξής μαγαζιά:

Επιλεκτικά AB Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 21:00

Επιλεκτικά Ok Anytime Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 23:00

Επιλεκτικά MyMarketlocal με ωράριο λειτουργίας 09:00 - 23:00

Τα καταστήματα που θα λειτουργήσουν κατά τις ημέρες αργίας διαθέτουν περιορισμένη ποικιλία προϊόντων, επομένως είναι προτιμότερο να εξασφαλίσετε εκ των προτέρων τα απαραίτητα είδη. Το εορταστικό ωράριο ισχύει για όλη την περίοδο μέχρι και την Πρωτοχρονιά, οπότε ενημερωθείτε έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λειτουργίας του καταστήματος της περιοχής σας.

