«Παγωμένη» η τουριστική αγορά: Βουτιά στις πληρότητες των παραδοσιακών χειμερινών προορισμών

Κύμα ακυρώσεων σαρώνει τα ξενοδοχεία

Unsplash
Σε κλίμα αβεβαιότητας και με τις κρατήσεις να κινούνται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα περσινά, υποδέχεται ο τουριστικός κλάδος την εορταστική περίοδο. Παρά τις αρχικές αισιόδοξες προβλέψεις, ένα κύμα ακυρώσεων που αγγίζει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 50%, έχει ανατρέψει τον σχεδιασμό των ξενοδόχων στους δημοφιλέστερους ορεινούς προορισμούς της χώρας.

Πονοκέφαλος στους ξενοδόχους σε πολλές περιοχές της χώρας

Οι φετινές γιορτές φέρνουν σημαντικές απώλειες για τον ξενοδοχειακό κλάδο, με έντονη πτώση στις κρατήσεις και αυξημένες ακυρώσεις.

Βόλος και Πήλιο

  • Ακυρώσεις: έως 50%

  • Τεράστιο πλήγμα για ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία και καταστήματα εστίασης.

Τρίκαλα

  • Αρχικά πληρότητα 100% για όλη την περίοδο - Πλέον έπεσε στο 60%

  • Ακυρώσεις έως 40% για τα Χριστούγεννα

  • Αβεβαιότητα για την Πρωτοχρονιά

Καρπενήσι

  • Πτώση κρατήσεων έως 70% για όλο το 20ήμερο του Δεκεμβρίου

  • Κρατήσεις Πρωτοχρονιάς «παγωμένες»

  • Οι επισκέπτες καλούν συνεχώς για να ενημερωθούν για πρόσβαση και συνθήκες

Γιάννενα, Κόνιτσα, Ζαγόρι, Μέτσοβο, Τζουμέρκα, περιοχή Δωδώνης

  • Πληρότητα Χριστούγεννα: 80%

  • Πληρότητα Πρωτοχρονιά: 85-90% (μείωση 15% σε σχέση με πέρσι)

Νυμφαίο Φλώρινας

  • Πληρότητα 100% μέχρι 10/12

  • Σταδιακές ακυρώσεις, με πτώση στο 60%

Άγιος Αθανάσιος

  • Πτώση 5-8% σε σχέση με πέρσι (πληρότητα 90%)

Η εικόνα είναι ανησυχητική για πολλούς ξενοδόχους, ενώ η αβεβαιότητα συνεχίζεται ενόψει Πρωτοχρονιάς.

