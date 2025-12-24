Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες τα Κάλαντα σήμερα - Η πρόγνωση Καλλιάνου για τα Χριστούγεννα

Με εκτεταμένες βροχές και κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας θα πουν τα Κάλαντα σήμερα παραμονή Χριστουγέννων.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα τα Χριστούγεννα σε αρκετές περιοχές θα κυλήσουν με βροχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη (25/12) και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πού αναμένονται βροχές μέχρι τα Χριστούγεννα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη (23/12) έως και αργά το βράδυ αύριο, Τετάρτη. Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων. Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αύριο Τετάρτη (24/12) το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Η πρόγνωση Καλλιάνου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος του MEGA, νεφώσεις με βροχές αναμένεται να επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, εκτός από τις κεντρο-νότιες Κυκλάδες και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου έως την Κρήτη όπου θα υπάρξουν μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στις βόρειες περιοχές του Αιγαίου και στα δυτικά τμήματα της χώρας ενώ χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν πάνω από τα 1400m στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και πάνω από τα 1500-1800m στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα.

Διαβάστε επίσης