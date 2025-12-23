Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τα Χριστούγεννα

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε προ ολίγου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία απηύθυνε πορτοκαλί προειδοποίηση για τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 στο Ιόνιο.

Αύριο Τετάρτη 24-12-2025 τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 έως και αργά το βράδυ αύριο Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων).

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Μαρουσάκης: Διπλό και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα

Με ένα διπλό και αρκετά ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα γιορτάσει η χώρα μας τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το πρώτο κύμα θα επηρεάσει κυρίως το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, καθώς και περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ το δεύτερο, ισχυρότερο κύμα, θα σαρώσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας των Χριστουγέννων.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, το πρώτο κύμα καιρικών φαινομένων θα πλήξει το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, καθώς και τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Σταδιακά, μέχρι το μεσημέρι, οι βροχές θα κινηθούν βορειότερα, επηρεάζοντας γεωγραφικά διαμερίσματα στα βόρεια της χώρας, με μικρή μείωση της έντασης των φαινομένων.

Δεύτερο και ισχυρότερο κύμα την ημέρα των Χριστουγέννων

Το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο, πιο εκτεταμένο και έντονο κύμα βροχοπτώσεων και καταιγίδων, που θα καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Από τη δυτική Ελλάδα θα κινηθεί προς το ανατολικό Αιγαίο, φέρνοντας εκτεταμένες βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα.

Η ημέρα των Χριστουγέννων θα ξεκινήσει με βροχές στα περισσότερα μέρη, ενώ από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, περιορίζοντας τα φαινόμενα κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη βορειοανατολική Ελλάδα.

Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με πτώση της θερμοκρασίας και έντονο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Τα χιόνια θα κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή του χρόνου. Κοντά στα Θεοφάνεια, η χώρα θα βιώσει ακόμα πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, με τα χιόνια να εξαπλώνονται σε ακόμη πιο χαμηλές περιοχές.

Επιπλέον, το τριήμερο του Αϊ-Γιαννιού αναμένεται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έντονο ψύχος.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα παροδικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση στα δυτικά τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-2025 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στη δυτική Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί και εκ νέου από τις βραδινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές οι οποίες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025

Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα ως προς τις μέγιστες τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.