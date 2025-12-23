Καιρός: Ξεκινούν σταδιακά οι χιονοπτώσεις στα ορεινά – Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Ξεκινούν σταδιακά οι χιονοπτώσεις στα ορεινά – Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
7'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα πιθανώς θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι και τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι προβλέπονται βροχές στο Ιόνιο, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Τις βραδινές ώρες χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Άστατος ο καιρός των Χριστουγέννων – «Ψυχρές κατεβασιές» την Πρωτοχρονιά

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο του στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε ότι προς το ξημέρωμα της Τρίτης, οι βροχές στα Δωδεκάνησα θα συνεχιστούν, αλλά μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα από το απόγευμα ο καιρός θα επιδεινωθεί, με τοπικά έντονες βροχές στα Επτάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα χιονοδρομικά κέντρα της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Την Τετάρτη, οι βροχές θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, χωρίς όμως να έχουν ιδιαίτερη ένταση. Στην Αττική, την Παραμονή των Χριστουγέννων ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο καιρός θα είναι βροχερός στη βόρεια Ελλάδα και άστατος στην υπόλοιπη χώρα.

Από την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σχεδόν παντού. Τοπικές βροχές θα επιμείνουν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και τα Επτάνησα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την Πρωτοχρονιά, από τα βόρεια αναμένονται ψυχρές αέριες μάζες. Στις 28 με 29 του μήνα δεν αποκλείεται να περάσει γρήγορα από τη χώρα ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο μπορεί να φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Αργά το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα σημειωθούν βροχές, οι οποίες θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα τμήματα. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Κρήτη.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα Δωδεκάνησα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μέχρι και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.
Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα παροδικών βροχών.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.
Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση στα δυτικά τη νύχτα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-2025 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.
Στη δυτική Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί και εκ νέου από τις βραδινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.
Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.
Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.
Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές οι οποίες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025

Λίγες τοπικές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα ως προς τις μέγιστες τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:24ΥΓΕΙΑ

Τα έξι «σιωπηλά» σημάδια της κατάθλιψης που προμηνύουν άνοια

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ρίχνουν στη μάχη το ιππικό - Γιατί χρησιμοποιούν άλογα στις πολεμικές επιχειρήσεις

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί οι έλεγχοι με τις «έξυπνες κάμερες»: Πότε θα λάβουν τα «ραβασάκια» οι παραβάτες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθεί η αγορά σήμερα και την παραμονή των Χριστουγέννων – Το ωράριο καταστημάτων, σούπερ μάρκετ, εμπορικών κέντρων

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων - «Κάποιοι φωνάζουν γιατί τελείωσε το πάρτι» λέει το Μαξίμου

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Στη γωνία η Τουρκία - Η νέα πραγματικότητα στα ενεργειακά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα σχεδιάζουν οι αγρότες – Διευκολύνσεις από σήμερα στους ταξιδιώτες – Ζητήματα ασφαλείας θέτει η ΕΛ.ΑΣ.

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινούν σταδιακά οι χιονοπτώσεις στα ορεινά – Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοιχτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Δεκεμβρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε λειτουργία από σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ

04:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το πρωί της Πέμπτης το Υπουργικό Συμβούλιο - Τα θέματα που θα συζητηθούν

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

03:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα ήταν «έξυπνο» ο Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία – «Κοιτάξτε τα εσωτερικά των ΗΠΑ» απάντησε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια - Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

02:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Για λίγο ακόμα οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ)

02:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

01:44ΚΟΣΜΟΣ

«Trump-class»: Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη νέα κλάση υπερπολεμικών πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

01:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα» (pic)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή έξω από μπαρ η λαμπερή ιππέας που έβαλε εκτελεστή για τον σύζυγό της έναντι 2 εκατ. δολαρίων

21:02MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αεροσκάφος Boeing 737 «χαμένο» για 13 χρόνια εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «1474017» στο Netflix – Οι μυστικοί κωδικοί της πλατφόρμας

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί οι έλεγχοι με τις «έξυπνες κάμερες»: Πότε θα λάβουν τα «ραβασάκια» οι παραβάτες

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ρίχνουν στη μάχη το ιππικό - Γιατί χρησιμοποιούν άλογα στις πολεμικές επιχειρήσεις

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

17:49ΕΛΛΑΔΑ

«Αν τυχόν είναι αυτό που υποψιάζομαι, θα τον βάλω στο χώμα», λέει η γιαγιά του νεκρού βρέφους για τον πατέρα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Στη γωνία η Τουρκία - Η νέα πραγματικότητα στα ενεργειακά

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες

18:32LIFESTYLE

«Μια νύχτα μόνο» - «Η Γη της ελιάς»: Φινάλε για τις δύο σειρές του MEGA

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή απάντηση της κυβέρνησης: Εκτός πραγματικότητας η ανάρτηση της Καρυστιανού - Δεν υπάρχουν πολίτες υπεράνω ελέγχων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ