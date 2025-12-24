Ταύρος: Εικόνες καταστροφής από την καταρρακτώδη βροχή - Αυτοκίνητα επέπλεαν στο νερό

Πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές της Αττικής λόγω της έντονης  βροχόπτωσης που έπληξε το νομό την Παραμονή των Χριστουγέννων

Ταύρος: Εικόνες καταστροφής από την καταρρακτώδη βροχή - Αυτοκίνητα επέπλεαν στο νερό
Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα σημειώθηκαν στους δρόμους της Αθήνας την Παραμονή των Χριστουγέννων, λόγω καταρρακτώδους βροχής που έπληττε από το πρωί την Αττική.

Χαρακτηριστικό παραδείγμα της έντασης των φαινομένων είναι οι εικόνες που κατεγράφησαν έξω από τον ΑΑΔΕ στον Ταύρο, όπου ο τεράστιος όγκος νερού σχημάτισε λίμνη, με παρκαρισμένα οχήματα να επιπλέουν μέσα σε αυτή.

Η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε προκάλεσε πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία, υπόγεια και δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ αρκετές περιοχές της Αθήνας, όπως το Παγκράτι, ο Βύρωνας και του Γκύζη, είχαν προβλήματα ηλεκτροδότησης,

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm.

Οι περιοχές που δέχθηκαν το μεγαλύτερο όγκο νερού εντοπίζονται κυρίως κοντά στον Υμηττό, όπως η Δάφνη, ο Βύρωνας και ο Άλιμος, όπου καταγράφηκαν τα υψηλότερα επίπεδα βροχόπτωσης σε ολόκληρη τη χώρα.

xartis-kairos.jpg

meteo.gr

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικόλ Ζιακοπούλου, τα ύψη βροχής στη Αττική ξεπέρασαν ακόμα και τους 80 τόνους νερού ανά στρέμμα. Ποσότητα δηλαδή που αντιστοιχεί σε βροχόπτωση ενάμιση μήνα, έπεσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Πλημμυρικά φαινόμενα σε νότια προάστια και Πικέρμι

Ενδεικτικό παράδειγμα της έντασης των φαινομένων είναι περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο, όπου δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο. Σε βίντεο φαίνεται ένας μοτοσικλετιστής να επιχειρεί να διασχίσει τα ορμητικά νερά, χωρίς επιτυχία, καταλήγοντας να πέφτει μέσα σε αυτά.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες απο τα πλημμυρικά φαινόμενα σε Πικέρμι και Λεωφόρο Ποσειδώνος, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

ΒΡOΧΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Eurokinissi

βροχή

INTIME NEWS

βροχή

INTIME NEWS

βροχή

INTIME NEWS

ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTHN OΔO ΠEIPAIΩΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ OΔOY ΠANAΓH TΣAΛΔAPH ΣTO PEYMA ΠPOΣ OMONOIA ΛOΓΩ ΣYΣΣΩPEYΣHΣ YΔATΩN

INTIME NEWS

Ο καιρός τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου, τα πιο έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ κατά τόπους προβλήματα ενδέχεται να παρουσιαστούν και στη Δυτική Θεσσαλία.

Τις βραδυνές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα μετατοπιστούν γρήγορα προς τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Θα υπάρξουν αρκετά ανοίγματα και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ ήπια επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου.

