Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν Βύρωνας, Πακράτη και Γκύζη

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ
Διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε περιοχές της Αθήνας το απόγευμα της Τετάρτης (24/12). Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα είναι αυτή την ώρα το Παγκράτι, ο Βύρωνας και του Γκύζη.

Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σε Παγκράτι και Βύρωνα μετά τις 18.30, ενώ στου Γκύζη στις 19.00, σύμφωνα με ανάρτηση του ΔΕΔΔΗΕ.

