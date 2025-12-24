Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ
Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν Βύρωνας, Πακράτη και Γκύζη
Διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε περιοχές της Αθήνας το απόγευμα της Τετάρτης (24/12). Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα είναι αυτή την ώρα το Παγκράτι, ο Βύρωνας και του Γκύζη.
Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σε Παγκράτι και Βύρωνα μετά τις 18.30, ενώ στου Γκύζη στις 19.00, σύμφωνα με ανάρτηση του ΔΕΔΔΗΕ.
