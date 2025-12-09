Ρεύμα: Έρχεται νέο τιμολόγιο - Πότε θα εφαρμοστεί - Ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή του νέου δυναμικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστού ως «πορτοκαλί τιμολόγιο», με στόχο τη μείωση του κόστους για όσους καταναλώνουν κυρίως μεταξύ 8:00 και 17:00.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης για ενίσχυση του ανταγωνισμού και διεύρυνση των επιλογών για τους καταναλωτές.

Η διάθεση του νέου τιμολογίου θα ξεκινήσει σταδιακά: από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για μεγάλους πελάτες, όπως επιχειρήσεις και βιοτεχνίες, και από την 1η Απριλίου 2026 για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Κεντρική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε η χρέωση να αντανακλά με ακρίβεια τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Για τους μικρούς καταναλωτές προβλέπεται ειδικό πλαίσιο προστασίας: διαφανείς χρεώσεις, σαφείς όροι στις συμβάσεις και υποχρεωτική δημοσιοποίηση των τιμολογίων από τους προμηθευτές. Παράλληλα, οι καταναλωτές θα ειδοποιούνται μέσω SMS ή Viber όταν η τιμή ανά MWh ξεπερνά τα 180 €, αποφεύγοντας αιφνίδιες επιβαρύνσεις. Απαγορεύεται ρητά η ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, επιτρέποντας την έξοδο από το πρόγραμμα χωρίς πρόσθετο κόστος.

Το νέο δυναμικό τιμολόγιο ωφελεί κυρίως όσους καταναλώνουν ή μπορούν να μεταφέρουν την κατανάλωση στις ώρες χαμηλής χονδρεμπορικής τιμής, όταν η παραγωγή από ΑΠΕ είναι υψηλή. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν εξοικονόμηση 10%-18% για πελάτες με έξυπνους μετρητές. Οφέλη αναμένονται επίσης για κλάδους όπως οικοδομική δραστηριότητα, μεταποίηση και γραφεία με ώρες λειτουργίας 09:00–17:00.

Παράδειγμα: ένας εμπορικός πελάτης με 65% κατανάλωση μεταξύ 8:00–17:00 θα πλήρωνε 98 €/MWh αντί 108,6 €/MWh, ενώ ένας βιομηχανικός με 80% κατανάλωση στην ίδια ζώνη θα πλήρωνε 89 €/MWh, επιτυγχάνοντας όφελος έως 18%. Τα πορτοκαλί τιμολόγια αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχείριση κόστους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά από το 2026.

