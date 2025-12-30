«Ψυχώ» στο Τέξας: Βρέθηκαν 34 πτώματα σε υδάτινους δρόμους μέσα σε 12 μήνες

Οι αρχές προσπαθούν να καταλαγιάσουν τις φήμες ότι ένας κατά συρροή δολοφόνος δρουν στο Τέξας, μετά την ανακάλυψη 34 πτωμάτων στα ίδια ύδατα τον τελευταίο χρόνο.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, όταν η αστυνομία ανέσυρε τρία ακόμη πτώματα από τους βάλτους γύρω από το Χιούστον μέσα σε μία μόνο εβδομάδα.

Τρεις νέες ανακαλύψεις μέσα σε λίγες ημέρες

Στις 22 Δεκεμβρίου βρέθηκε ένα πτώμα στον Buffalo Bayou, ενώ ένα άλλο εμφανίστηκε στον Brays Bayou, σε άλλη περιοχή της πόλης. Στις 24 Δεκεμβρίου, ανήμερα των Χριστουγέννων, ανασύρθηκε ακόμη ένα πτώμα από τον Buffalo Bayou.

Καθώς η ανησυχία αυξάνεται στις κοινότητες της πόλης, ο δήμαρχος και η αστυνομία τόνισαν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να υποστηρίζει τη θεωρία του κατά συρροή δολοφόνου.

«Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι υπάρχει ένας κατά συρροή δολοφόνος στην πόλη», δήλωσε ο δήμαρχος Τζον Ουίτμιρ τον Σεπτέμβριο, όταν ο αριθμός των πτωμάτων ξεπέρασε τα δύο δωδεκάδες. Ωστόσο, με κάθε νέα ανακάλυψη στους υδάτινους δρόμους γύρω από το Χιούστον, οι φήμες επανέρχονται.

Αυτοψίες και ανακρίσεις σε εξέλιξη

Το τελευταίο πτώμα εντοπίστηκε από πεζό πολίτη που το παρατήρησε να επιπλέει στο νερό. Οι τοπικές αρχές, ενώ περιμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας, περιορίστηκαν σε σύντομη ανακοίνωση: «Η ομάδα κατάδυσης του HPD ανταποκρίθηκε στον τόπο και ανέσυρε το πτώμα από το νερό».

Όπως και τα προηγούμενα δύο πτώματα, το άτομο δεν μπορούσε να ταυτοποιηθεί άμεσα από την αστυνομία. Ένας αστυνομικός δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι «δεν ξέρουμε πολλά προς το παρόν», προσθέτοντας ότι «σε πρώτη ματιά, δεν μπορούμε να δούμε ή να προσδιορίσουμε πολλά από το πτώμα».

Ανησυχίες των πολιτών

Μετά τις τελευταίες ανακαλύψεις, κάτοικοι της πόλης εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον υψηλό αριθμό θανάτων μέσα σε ένα χρόνο. «Τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, νομίζω ότι υπάρχει κατά συρροή δολοφόνος», δήλωσε ένας επισκέπτης στο τοπικό κανάλι ABC.

Ο κάτοικος Έρικ Κορτέζ πρόσθεσε: «Πρέπει να υπάρχει κάποιος εκεί έξω, σωστά; Είναι γελοίο τόσοι άνθρωποι να πεθαίνουν στον βάλτο. Είναι λυπηρό που δεν έχουν βρει τον υπεύθυνο».

Αύξηση θανάτων μεταξύ των άστεγων

Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι ιστορικά πολλά πτώματα έχουν βρεθεί στους βάλτους, με το 2024 να καταγράφει ακόμη έναν θάνατο περισσότερους από φέτος. Σύμφωνα με ανάλυση της Houston Chronicle, τα τελευταία εννέα χρόνια έχουν βρεθεί 200 πτώματα στους βάλτους, με τα δύο τελευταία έτη να παρουσιάζουν τα υψηλότερα νούμερα.

Περίπου το 40% των θανάτων αποδίδεται σε πνιγμό, ενώ παρόμοιο ποσοστό καταγράφεται ως αυτοκτονίες, ανθρωποκτονίες ή θάνατοι από τραυματισμό. Πολλά από τα πτώματα που ταυτοποιήθηκαν ανήκαν στην κοινότητα των αστέγων της πόλης.

Ο δήμαρχος Ουίτμιρ εξήγησε τον Σεπτέμβριο: «Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει όταν ένας άστεγος πεθαίνει από ασθένεια, διαβήτη ή καρκίνο; Οι φίλοι και οι γνωστοί του δεν τον πηγαίνουν σε γραφείο τελετών. Δυστυχώς, οι άστεγοι όταν πεθαίνουν συχνά καταλήγουν στον βάλτο».

Ηρεμία και προσοχή από τις αρχές

Ο συνταξιούχος αξιωματικός του Χιούστον, Γκρεγκ Φρέμιν, συνέστησε στους πολίτες να είναι προσεκτικοί αλλά όχι να πανικοβάλλονται. «Η πόλη του Χιούστον είναι σχετικά ασφαλής για την πλειονότητα, αλλά όπως κάθε μεγάλη πόλη υπάρχει εγκληματικότητα. Πρέπει να είστε σε εγρήγορση, να γνωρίζετε τι συμβαίνει γύρω σας, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για κάποιον φημολογούμενο κατά συρροή δολοφόνο», δήλωσε.