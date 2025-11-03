Νυχτερινό ρεύμα 2025: Άλλαξε το ωράριο του διζωνικού τιμολογίου - Πώς να δείτε αν δικαιούστε

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν νυχτερινό τιμολόγιο τι πρέπει να κάνουν:

Newsbomb

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Άλλαξε το ωράριο του διζωνικού τιμολογίου - Πώς να δείτε αν δικαιούστε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου βρίσκεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι όπως ήταν γνωστό για πολλά χρόνια ως «νυχτερινό».

Η χειμερινή περίοδος θα διαρκέσει έως και τις 31 Μαρτίου 2026, ενώ το νέο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00,

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Στόχος του διζωνικού συστήματος είναι να προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια τις ώρες χαμηλής ζήτησης, μειώνοντας το κόστος κατανάλωσης για τα νοικοκυριά.

Οι πολίτες μπορούν να διαπιστώσουν εάν διαθέτουν διζωνικό τιμολόγιο με έναν από τους εξής τέσσερις τρόπους: Μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ, εισάγοντας τον αριθμό παροχής ρεύματος, από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό, όπου αναγράφεται η ένδειξη «Ν» (π.χ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Γ1Ν – Οικιακό Τιμολόγιο) από τον ηλεκτρολογικό πίνακα, όπου υπάρχει ξεχωριστή ένδειξη ή λαμπάκι που ενεργοποιείται στις ώρες λειτουργίας του νυχτερινού ρεύματος, μέσω επικοινωνίας με τον πάροχο ενέργειας, ο οποίος μπορεί να επιβεβαιώσει εάν υπάρχει ενεργό νυχτερινό τιμολόγιο.

Η μετάβαση στο χειμερινό ωράριο γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους καταναλωτές.

Ωστόσο, όσοι διαθέτουν παλιούς μετρητές, οι οποίοι δεν υποστηρίζουν αυτόματη αλλαγή, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αντικατάστασης στον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς πρόσθετο κόστος.

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν νυχτερινό τιμολόγιο μπορούν να το κάνουν:

Ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ, ή τηλεφωνικά, καλώντας στο 800 400 4000 (χωρίς χρέωση).

Το διζωνικό τιμολόγιο παραμένει μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως για τα νοικοκυριά που μπορούν να μεταφέρουν σημαντικό μέρος της κατανάλωσης στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Κοινοί εγκληματίες και ντόπιοι οι δράστες - Ζευγάρι με παιδιά δύο από τα μέλη της σπείρας

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία», λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα Α21 – Πότε θα πληρωθεί η 5η δόση

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους - Οι 3 συν 1 κατηγορίες δικαιούχων

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Παραμένουν τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Νοεμβρίου

06:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο σπουδαίος Βαβρίνκα κάνει πρεμιέρα στο Telekom Center Athens

06:28LIFESTYLE

Αναλυτικός οδηγός μυθοπλασίας – Πού και τι ώρα θα δούμε όλες τις σειρές

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πολιτική» συνέντευξη Καρυστιανού: Τι λέει για νέα κόμματα, Τσίπρα και Μητσοτάκη - Τι είναι το Κύμα που η ίδια διέψευσε

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Άλλαξε το ωράριο του διζωνικού τιμολογίου - Πώς να δείτε αν δικαιούστε

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νωρίτερα οι πληρωμές των επιδομάτων - Αυξάνεται το δώρο για τους ανέργους

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 46 καταστήματα από σήμερα - Ξεκινά η πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Η εκτέλεση στο σαλέ και τα καλάσνικοφ - Πώς διέφυγαν οι δράστες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Θρήνος, σπαραγμός και φόβος για την επόμενη μέρα στο χωριό – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το αλαλούμ στην κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ και η στοχοποίηση Χατζηδάκη, πρώην υπουργός έκπληξη με… φέτα, ο μετασχηματισμός της Metlen, η έκπληξη από τη ΔΕΗ και η αναλαμπή χωρίς ενθουσιασμό στην ΕΛΙΝΟΙΛ

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το φθινοπωρινό σκηνικό – Βροχές και καταιγίδες όλη την εβδομάδα

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Θρήνος, σπαραγμός και φόβος για την επόμενη μέρα στο χωριό – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Η εκτέλεση στο σαλέ και τα καλάσνικοφ - Πώς διέφυγαν οι δράστες

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία», λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους - Οι 3 συν 1 κατηγορίες δικαιούχων

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πολιτική» συνέντευξη Καρυστιανού: Τι λέει για νέα κόμματα, Τσίπρα και Μητσοτάκη - Τι είναι το Κύμα που η ίδια διέψευσε

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Κοινοί εγκληματίες και ντόπιοι οι δράστες - Ζευγάρι με παιδιά δύο από τα μέλη της σπείρας

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

06:28LIFESTYLE

Αναλυτικός οδηγός μυθοπλασίας – Πού και τι ώρα θα δούμε όλες τις σειρές

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το φθινοπωρινό σκηνικό – Βροχές και καταιγίδες όλη την εβδομάδα

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 46 καταστήματα από σήμερα - Ξεκινά η πρώτη φάση αναστολής της λειτουργίας

23:38ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Έχεις αυτό στο αυτοκίνητό σου; - Η παραβίαση που κοστίζει €200 και απειλεί ζωές

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το αλαλούμ στην κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ και η στοχοποίηση Χατζηδάκη, πρώην υπουργός έκπληξη με… φέτα, ο μετασχηματισμός της Metlen, η έκπληξη από τη ΔΕΗ και η αναλαμπή χωρίς ενθουσιασμό στην ΕΛΙΝΟΙΛ

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας της - «Θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου»

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφτασε στο χωριό η σορός του 39χρονου - Θρήνος και σπαραγμός στο σπίτι του

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ορόσημο: Η πρώτη εγκυμοσύνη με τεχνητή νοημοσύνη

05:24ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Πρέπει να κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων» – «Κληρονόμησα αυτόν τον ανόητο πόλεμο» είπε για την Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ