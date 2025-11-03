Νυχτερινό ρεύμα 2025: Άλλαξε το ωράριο του διζωνικού τιμολογίου - Πώς να δείτε αν δικαιούστε

Από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου βρίσκεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι όπως ήταν γνωστό για πολλά χρόνια ως «νυχτερινό».

Η χειμερινή περίοδος θα διαρκέσει έως και τις 31 Μαρτίου 2026, ενώ το νέο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00,

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Στόχος του διζωνικού συστήματος είναι να προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια τις ώρες χαμηλής ζήτησης, μειώνοντας το κόστος κατανάλωσης για τα νοικοκυριά.

Οι πολίτες μπορούν να διαπιστώσουν εάν διαθέτουν διζωνικό τιμολόγιο με έναν από τους εξής τέσσερις τρόπους: Μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ, εισάγοντας τον αριθμό παροχής ρεύματος, από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό, όπου αναγράφεται η ένδειξη «Ν» (π.χ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Γ1Ν – Οικιακό Τιμολόγιο) από τον ηλεκτρολογικό πίνακα, όπου υπάρχει ξεχωριστή ένδειξη ή λαμπάκι που ενεργοποιείται στις ώρες λειτουργίας του νυχτερινού ρεύματος, μέσω επικοινωνίας με τον πάροχο ενέργειας, ο οποίος μπορεί να επιβεβαιώσει εάν υπάρχει ενεργό νυχτερινό τιμολόγιο.

Η μετάβαση στο χειμερινό ωράριο γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους καταναλωτές.

Ωστόσο, όσοι διαθέτουν παλιούς μετρητές, οι οποίοι δεν υποστηρίζουν αυτόματη αλλαγή, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αντικατάστασης στον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς πρόσθετο κόστος.

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν νυχτερινό τιμολόγιο μπορούν να το κάνουν:

Ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ, ή τηλεφωνικά, καλώντας στο 800 400 4000 (χωρίς χρέωση).

Το διζωνικό τιμολόγιο παραμένει μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως για τα νοικοκυριά που μπορούν να μεταφέρουν σημαντικό μέρος της κατανάλωσης στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

