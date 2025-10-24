Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

Την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο χειμερινό (νυχτερινό) ωράριο του διζωνικού τιμολογίου ρεύματος, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ έως τον Μάρτιο του 2026. Η αλλαγή αυτή έρχεται να διαδεχθεί το θερινό ωράριο, το οποίο εφαρμόζεται από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, το χειμερινό ωράριο περιλαμβάνει τη μεσημβρινή ζώνη από 12:00 έως 15:00 και τη νυχτερινή ζώνη από 02:00 έως 05:00. Αντίθετα, το θερινό ωράριο είχε διαμορφωθεί με μεσημβρινή ζώνη από 11:00 έως 15:00 και νυχτερινή ζώνη από 02:00 έως 04:00. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ζώνες αυτές ισχύουν καθημερινά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Ήδη από την 1η Φεβρουαρίου 2025, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την ένταξή τους στη νέα μειωμένη διζωνική τιμολόγηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα οφέλη και η εξοικονόμηση

Το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης, το οποίο είναι σε ισχύ από τον Φεβρουάριο, προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα συγκεκριμένες ώρες. Η κατανάλωση ενέργειας εντός του διζωνικού ωραρίου συμβάλλει στην εκμετάλλευση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), προσφέροντας οικονομικό όφελος. Τα τιμολόγια χρέωσης καθορίζονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σύμφωνα με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τις ενεργοβόρες οικιακές συσκευές στις ζώνες των 12:00–15:00 ή 02:00–05:00 μπορούν να εξοικονομήσουν από 30% έως 35% στο κόστος ρεύματος.

Οι πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης, εάν δεν διέθεταν ποτέ το προηγούμενο μειωμένο (νυχτερινό) τιμολόγιο, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της Εφαρμογής Εξυπηρέτησης Πελατών. Όσοι ήδη είχαν μειωμένο τιμολόγιο, έχουν ήδη ενταχθεί αυτόματα στο νέο διζωνικό σύστημα.

