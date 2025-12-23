IRIS: Αλλάζει το ημερήσιο όριο μεταφοράς χρημάτων - Πόσα χρήματα μπορούμε να στείλουμε

Η δημοφιλής υπηρεσία IRIS ανακοινώνει σημαντικές αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ από τις 15 Ιανουαρίου 2026, με κύρια εξέλιξη τον διπλασιασμό του ημερήσιου ορίου μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις καθημερινές συναλλαγές των χρηστών.

Αυξήσεις ορίων στις μεταφορές

Συγκεκριμένα, το ημερήσιο όριο συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας IRIS P2P αυξάνεται από 500 σε 1.000 ευρώ, ενώ καθιερώνεται νέο μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών.

Παράλληλα, για τις πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω της IRIS P2Pro, το ημερήσιο όριο αυξάνεται επίσης στα 1.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχει περιορισμός σε μηνιαία βάση.

Ραγδαία αύξηση χρήσης της υπηρεσίας

Η IRIS P2P παραμένει η πιο δημοφιλής επιλογή του συστήματος, με περίπου 4,25 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και πάνω από 2.000 νέες εγγραφές καθημερινά. Κατά μέσο όρο πραγματοποιούνται 300.000 μεταφορές χρημάτων ημερησίως, ενώ το ημερήσιο ρεκόρ έχει φτάσει τις 500.000 συναλλαγές.

Στον τομέα των επαγγελματικών πληρωμών, οι εγγεγραμμένοι χρήστες ανέρχονται σε περίπου 580.000, με έως και 15.000 συναλλαγές ημερησίως.

Η ΔΙΑΣ εκτιμά ότι το 2025 οι διατραπεζικές υπηρεσίες της θα ολοκληρώσουν περίπου 540 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 520 δισ. ευρώ.

Για την υπηρεσία IRIS, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 120 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας περίπου 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,5 δισ. ευρώ αφορούν τις πληρωμές μέσω IRIS Commerce.