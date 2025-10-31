Νυχτερινό ρεύμα 2025: Το Σάββατο η αλλαγή του ωραρίου - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2026

Newsbomb

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Το Σάββατο η αλλαγή του ωραρίου - Τι πρέπει να γνωρίζετε
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αύριο, Σάββατο, 1η Νοεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό τιμολόγιο ρεύματος (το παλιό “νυχτερινό”).

Επισημαίνεται πως αυτό θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2026 και το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

  • Στη μεσημβρινή ζώνη είναι από 12 – 3 μ.μ.
  • Στη νυχτερινή ζώνη είναι από 2 π.μ. – 5 π.μ.

Υπενθυμίζεται πως σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε

Μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι του μέτρου θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1) O έλεγχος

Οι πολίτες μπορούν να “τσεκάρουν” εάν έχουν νυχτερινό ρεύμα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΔΗΕ. Οι πολίτες συμπληρώνουν τον αριθμό της παροχής τους και ελέγχουν αν έχουν διζωνική τιμολόγηση.
  • Είτε μέσω ενός εκκαθαριστικού λογαριασμού ρεύματος. Στον λογαριασμό αναγράφεται ένα «Ν» (π.χ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο) και υπάρχει ξεχωριστή χρέωση για τις νυχτερινές ώρες.
  • Είτε μέσω του πίνακα εγκατάστασης. Υπάρχει ξεχωριστή ένδειξη καταμέτρησης της κατανάλωσης ή ένα λαμπάκι που θα ανάβει τις ώρες που είναι ενεργοποιημένο το νυχτερινό ρεύμα.
  • Είτε μέσω του παρόχου τους. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας και να ρωτήσουν αν έχουν αυτήν την υπηρεσία.

2) Η αλλαγή

Με αυτόματο τρόπο γίνεται η αλλαγή στο νέο ωράριο νυχτερινού ρεύματος και ο πολίτης δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία ενέργεια.

Ωστόσο υπάρχουν καταναλωτές με παλιούς μετρητές οι οποίοι δεν θα ενταχθούν αυτόματα στο νέο σύστημα. Αν ανήκουν οι πολίτες σε αυτούς, τότε μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για την αντικατάσταση του μετρητή τους, χωρίς να έχουν κάποιο.

3) Η αίτηση

Οι πολίτες μπορούν να κάνουν αίτηση για την απόκτηση του νυχτερινού ρεύματος :

  • Είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Είτε να καλέσουν στο τηλέφωνο 800 400 4000 χωρίς χρέωση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα - Ξεκάθαρο μήνυμα: Η αποπυρηνικοποίησή της είναι όνειρο θερινής νυκτός

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στα Εξάρχεια με συλλήψεις διαδηλωτών και τραυματισμούς αστυνομικών

00:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 5-3 Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Το Σάββατο η αλλαγή του ωραρίου - Τι πρέπει να γνωρίζετε

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση υπουργείου Ανάπτυξης στον Χάρη Δούκα για τα πατίνια: Ας μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Προχωρούν σε 48ωρη απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά το ΣΑΤΑ

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το νέο του μπάνιο του στον Λευκό Οίκο: «Πολυτελές και μαρμάρινο»

23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58: «Ανάσανε» μετά από κακοποίηση του μπάσκετ

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συνελήφθησαν τέσσερις έφηβοι που σκότωσαν μια αγελάδα και το μοσχαράκι της - «Σκοτώσαμε τη μητέρα σου», φώναζαν

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η Βουλή απέρριψε τον «φόρο Ζικμάν» για τη φορολόγηση των υπερπλούσιων

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;»

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο έφθασε στο Ντουμπάι - Σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνι

22:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Έπαιξαν καλύτερα από εμάς»

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του

22:34TRAVEL

Daily Express: Η Σάμος ανάμεσα στους «απίθανους προορισμούς» της Ευρώπης

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χριστιανισμός απειλείται από τους ισλαμιστές στη Νιγηρία

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

22:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: Νέα χρηματοδότηση ύψους €2.050.000 για την αναβάθμιση υποδομών

22:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR 92-84: «Ναυάγιο» στο Μόντε Κάρλο

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Ανατροπή με την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι βρέθηκε η μία σορός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Ανατροπή με την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι βρέθηκε η μία σορός

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες - Έβαλε λεφτά σε υπερπολυτελή project

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα ληστείας στο Μουσείο των Δελφών - Δυο συλλήψεις

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Προχωρούν σε 48ωρη απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά το ΣΑΤΑ

20:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα - Νεκρή ηλικιωμένη με τραύμα στο κεφάλι από μπουκάλι

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

18:30LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος επιστρέφει στο ξενοδοχείο

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;»

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στα Εξάρχεια με συλλήψεις διαδηλωτών και τραυματισμούς αστυνομικών

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στο σχολείο και παραλαμβάνει τη 10χρονη μαθήτρια

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Το Σάββατο η αλλαγή του ωραρίου - Τι πρέπει να γνωρίζετε

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σε εφαρμογή τίθεται το σχέδιο «Εύρυτος» - Οι 7 πυλώνες του

09:09ΚΟΣΜΟΣ

«Game of Thrones» εναντίον AI - Πρώτη νίκη του συγγραφέα για τα πνευματικά δικαιώματα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ