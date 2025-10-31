Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για συγκράτηση των τιμών σε ρεύμα και νερό

Το κυβερνητικό επιτελείο επιδίδεται σ´έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές τόσο στο ρεύμα όσο και στο νερό για να μην εκτροχιαστούν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί

Κώστας Τσιτούνας

Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για συγκράτηση των τιμών σε ρεύμα και νερό
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Αυτό ακριβώς ήταν και το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος παρέστη και μίλησε χθες στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ.

«Δέσμευσή μας η ασφαλής τροφοδοσία της Αττικής με το καλύτερο και το φθηνότερο νερό», τόνισε ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι θα παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΥΔΑΠ.

Η κυβέρνηση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ, όπως είπε και επανέλαβε ότι η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.

«Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ που επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν μεταβιβαστεί στο Υπερταμείο, με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στο Δημόσιο, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι για πάντα η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει μία κρατική εταιρεία. Στόχος μας να διασφαλίσουμε ότι η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα νερού τα επόμενα 30 χρόνια - Eπενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για τη λειψυδρία», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός.

Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης η κυβέρνηση βρίσκεται εδώ και καιρό σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας του προβλήματος της λειψυδρίας και ήδη έχει βάλει μπροστά ένα φιλόδοξο σχέδιο εξασφάλισης υδατικών πόρων.

«Είμαστε πολύ αυστηροί στην υλοποίηση και στον έλεγχο της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Θα ξεπεράσουμε οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να βρεθούν μπροστά μας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το υπέρτατο ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από τη συνεχιζόμενη ασφαλή τροφοδοσία της Αττικής με φθηνό, καθαρό και ποιοτικό νερό.

Στόχος μας να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε σταθερά και προβλέψιμα τον ταμιευτήρα του Ευήνου και να εξασφαλίσουμε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια η Αττική δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα υδροδότησης».

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο αυξήσεων στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι γίνονται προσπάθειες ώστε η όποια αναπροσαρμογή να μην είναι οριζόντια, αλλά να αφορά μόνο όσους υπερβαίνουν την λελογισμένη κατανάλωση.

Fake news οι αυξήσεις στο ρεύμα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται στο κυβερνητικό στρατόπεδο και για τις τιμές του ρεύματος, ενώ από το Μέγαρο Μαξίμου κάνουν λόγο για fake news περί «ακριβότερου ρεύματος» στην Ελλάδα.

Σημειώνουν μάλιστα ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του έτους είναι κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, όπως σημειώνουν καταγράφηκε μικρή αλλά σαφής μείωση της λιανικής τιμής σε σύγκριση με το δεύτερο μισό του 2024.

«Η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 11η θέση ανάμεσα στα 27 μέλη της Ένωσης, σε όρους αγοραστικής δύναμης ενώ ήταν η 10η φθηνότερη χώρα αν λάβουμε υπόψη τις απόλυτες τιμές, δηλαδή σε ευρώ. Είμαστε, επίσης, η χώρα η οποία έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά για τη στήριξη της ενεργειακής κρίσης, της πληθωριστικής κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του ΑΕΠ. Μεγάλο μέρος των πόρων έχει προέλθει από πρωτοβουλίες για την φορολόγηση υπερεσόδων εταιρειών ενέργειας. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία για δεκαετίες υπόσχονταν οι δήθεν κοινωνικά ευαίσθητες κυβερνήσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα έκανε πράξη», σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου.

Στο θέμα των τιμολογίων ρεύματος αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει για καμία αύξηση ούτε υπάρχει τέτοιο θέμα στο τραπέζι.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε επίσης πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

