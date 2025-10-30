Ηλεκτρικό ρεύμα: Στο «κόκκινο» η χονδρική τιμή - Νέες χρεώσεις για τα πράσινα τιμολόγια

Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, παρά την οριακή πτώση της τάξεως του 1% στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι η χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 106,90 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ελάχιστα μειωμένη από τα 107,65 ευρώ που ήταν μέχρι προχθές.

Ακριβές τιμές στην Ε.Ε.

Η διατήρηση των υψηλών τιμών αποδίδεται κυρίως σε εσωτερικούς παράγοντες της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού, καθώς και στην περιορισμένη διαθεσιμότητα παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις ακριβότερες χονδρικές τιμές ρεύματος μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η χώρα μας συμπληρώνει τη λίστα των υψηλότερων τιμών, πίσω από την Ουκρανία (με 5847,02 €/MWh), τις Βαλτικές χώρες (Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία – 116,93 €/MWh), την Ιταλία (114,14 €/MWh) και τη Βουλγαρία (107,62 €/MWh).

Στον αντίποδα, η Νορβηγία (8,23 €/MWh) και η Σουηδία (83,92 €/MWh) διατηρούν τις χαμηλότερες τιμές.

Κίνδυνος αυξήσεων

Εάν η χονδρική τιμή του ρεύματος υπερβεί τα 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα το επόμενο διάστημα, οι προμηθευτές ενδέχεται να προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή προς τα πάνω των τιμών στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Σε κάθε περίπτωση, οι πάροχοι αναμένεται να ανακοινώσουν τις νέες χρεώσεις για τα πράσινα τιμολόγια την 1η Νοεμβρίου.

Παράλληλα, εντός του 2025, αναμένονται νέα μέτρα στήριξης για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα ανακοινώσει ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν.

Φυσικό αέριο

Την τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά η μεταβλητότητα του φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η τιμή του φυσικού αερίου στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο TTF κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Σήμερα, ανήλθε στα 31,63 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,42% από το προηγούμενο κλείσιμο, σταθεροποιούμενη μεταξύ 31,52€ και 31,78€ ανά μεγαβατώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Διαβάστε επίσης