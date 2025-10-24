Θέρμανση: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα; - Πόσο κοστίζει κάθε λύση

Αναλυτικός πίνακας με το μηνιαίο κόστος των συστημάτων θέρμανσης σε σπίτι μέτριας μόνωσης - Στροφή των καταναλωτών σε εναλλακτικές λύσεις λόγω ακρίβειας

Θέρμανση: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα; - Πόσο κοστίζει κάθε λύση
Στο «μικροσκόπιο» των καταναλωτών μπαίνει για ακόμα μια χρονιά η πλέον συμφέρουσα ενεργειακή λύση προκειμένου να επιτευχθεί η θέρμανση κατά τον χειμώνα, με φόντο τη μάχη κατά της ακρίβειας.

Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν και τον χειμώνα να κάνει σιγά σιγά αισθητή την παρουσία του, οι καταναλωτές «μετρούν» ήδη τις επιλογές τους για τη θέρμανση της φετινής χρονιάς.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, η τιμή λίτρου πετρελαίου θέρμανσης στα 1,10€, η τιμή θερμικής KWh του αερίου στα 0,050€ και η τιμή ηλεκτρικής KWh στα 0,17€.

Έτσι, σύμφωνα με τον ενεργειακό επιθεωρητή, Μιχάλη Χριστοδουλίδη, για ένα τυπικό νοικοκυριό σε σπίτι μέτριας μόνωσης στο Λεκανοπέδιο Αθηνών για 8 ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, θα κοστίσει:

1. Με καυστήρα πετρελαίου 165€

2. Με καυστήρα φυσικού αερίου 115€

3. Με λειτουργία 2 κλιματιστικών inverter Α+ 93,50€

4. Με λειτουργία 2 ηλεκτρικών καλοριφέρ 221€

5. Με λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας 61,20€

Με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη και τις πολυκατοικίες να μην μπορούν να συνεννοηθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, ολοένα και περισσότεροι είναι οι καταναλωτές που στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές όπως τα ξύλα και το πέλετ.

Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος

Ο ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» έδωσε επίσης, χρήσιμες συμβουλές για το πώς να διατηρείται ένα σπίτι ζεστό, χωρίς να είναι κοστοβόρο.

Κάποιες από αυτές είναι:

-Ανοιχτά παντζούρια/κουρτίνες/ρολά την ημέρα

-Κλειστά παντζούρια/ρολά μετά τη δύση του ηλίου

-Δεν ανεβάζουμε τον θερμοστάτη πάνω από τους 20°C

-Δεν ανοιγοκλείνουμε το καλοριφέρ όσο βρισκόμαστε στο σπίτι

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο ενεργειακός επιθεωρητής, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν 18 βαθμούς στο καλοριφέρ, αρκεί να λειτουργεί ταυτόχρονα ένας ανεμιστήρα. Έτσι η αίσθηση μπορεί να φθάνει και τους 21°C.

Παράλληλα, όσον αφορά την απόδοση των καλοριφέρ ο ειδικός πρότεινε να κάνουμε εξαέρωση των καλοριφέρ μια φορά τον χρόνο.

