Κόστος θέρμανσης ανά πηγή καυσίμου και και tips για έξυπνους και ανέξοδους τρόπους θέρμανσης

Ένα crash test για το κόστος θέρμανσης ανά πηγή καυσίμου

Μιχάλης Χριστοδουλίδης

Κόστος θέρμανσης ανά πηγή καυσίμου και και tips για έξυπνους και ανέξοδους τρόπους θέρμανσης
Eurokinissi
Καθώς οι ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών αυξάνονται και οι τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές, όλο και περισσότεροι αναζητούν οικονομικούς τρόπους θέρμανσης.

Στο σύγχρονο περιβάλλον, πέρα από την άνεση και τη ζεστασιά, σημαντικό ρόλο παίζει η εξοικονόμηση χρημάτων και η προστασία του περιβάλλοντος. Μεταξύ των πιο αποδοτικών λύσεων ξεχωρίζει η αντλία θερμότητας, ένας μηχανισμός που υπόσχεται χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Έτσι λοιπόν πάμε να κάνουμε ένα crash test για το κόστος θέρμανσης ανά πηγή καυσίμου. Οι τιμές των καυσίμων που ελήφθησαν για τους υπολογισμούς σήμερα είναι:

• Τιμή λίτρου πετρελαίου θέρμανσης στα 1,10€.
• Τιμή θερμικής KWh του αερίου στα 0,050€.
• Τιμή ηλεκτρικής KWh στα 0,17€.
● Τιμή κυβικού καυσόξυλα 140€

1. Με καυστήρα πετρελαίου και για 8 ώρες ημερήσιας λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, το μέσο μηνιαίο κόστος ανέρχεται στα 150 λίτρα πετρελαίου Χ 1,10 €/λίτρο = 165,0 ευρώ.

2. Με καυστήρα φυσικού αερίου και για 8 ώρες ημερήσιας λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, το μέσο μηνιαίο κόστος ανέρχεται στις 2.300 θερμικές KWh Χ 0,050€/kWh = 115 ευρώ.

3. Με λειτουργία 2 κλιματιστικών inverter Α+ και για 8 ώρες ημερήσιας λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, το μέσο μηνιαίο κόστος ανέρχεται στις 550 ηλεκτρικές KWh Χ 0,17€/KWh = 93,50 ευρώ.

4. Με λειτουργία 2 ηλεκτρικών καλοριφέρ και για 8 ώρες ημερήσιας λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, το μέσο μηνιαίο κόστος ανέρχεται στις 1.300 ηλεκτρικές KWh Χ 0,17€/KWh = 221,00 ευρώ.

5. Με λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας αέρα νερού και για 8 ώρες ημερήσιας λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, το μέσο μηνιαίο κόστος ανέρχεται στις 360 ηλεκτρικές KWh Χ 0,17€/KWh = 61,20 ευρώ

6. Με λειτουργία συμβατικού τζακιού για 8 ώρς λειτουργίας το μηνιαίο κόστος ανέρχεται στα 140 ευρώ.

Έξυπνοι και απλοί χειρισμοί

Παρόλα αυτά μπορούμε να μειώσουμε έως και 35% τα παραπάνω κόστη, αρκεί να κάνουμε κάποιους έξυπνους και απλούς χειρισμούς, αλλά κυρίως ανέξοδους, όπως:

● Ανοίγουμε τα παντζούρια , ή τα ρολά και τις κουρτίνες των κουφωμάτων, αυτών που βρίσκονται σε νότιο ή ΝΔ ή ΝΑ προσανατολισμό, κατά την διάρκεια της ημέρας, ώστε να εισέρχεται η ηλιακή ακτινοβολία στο εσωτερικό του σπιτιού. Με αυτό τον τρόπο προθερμαίνουμε το εσωτερικό των χωρών του σπιτιού και έτσι όταν ανοίξουμε το σύστημα θέρμανσης το απόγευμα, ο καυστήρας λειτουργεί πιο οικονομικά για να φτάσει την θερμοκρασία των 20 βαθμών.

● Μετά τη δύση του ήλιου κάνουμε το ανάποδο ,κλείνουμε τα παντζούρια, ή τα ρολά για να μην αφήνουμε να εξέρχεται η θερμότητα από το εσωτερικό στο εξωτερικό περιβάλλον.

● Σφραγίζουμε όλες τις χαραμάδες του σπιτιού και τις πιθανές διόδους αθέλητης διείσδυσης του αέρα.

● Δεν ανεβάζουμε την θερμοκρασία του χώρου από τον θερμοστάτη πάνω από τους 20°C

● Δεν ανοιγοκλείνουμε το καλοριφέρ όσο βρισκόμαστε στο σπίτι, όταν φεύγουμε για την δουλειά το πρωί, βάζουμε την θερμοκρασία στο θερμοστάτη στους 16°C με 17°C και όταν επιστρέφουμε και θέλουμε να ανοίξουμε την θέρμανση, την ανεβάζουμε στους 20 βαθμούς.

● Μπορούμε να κατεβάσουμε την θερμοκρασία στους 18 βαθμούς αρκεί να λειτουργούμε ταυτόχρονα με το σύστημα θέρμανσης και και έναν δεξιόστροφο ανεμιστήρα κατά προτίμηση οροφής. Σε αυτή την περίπτωση η αίσθηση της θερμοκρασίας που θα έχουμε, θα είναι 21°C.

● Κάνουμε εξαέρωση των καλοριφέρ και μια φορά τον χρόνο συντήρηση του λέβητα για να αυξήσουμε τον βαθμό απόδοσης. Ένας ασυντήρητος καυστήρας μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου και πάνω από 25%.

● Καλό είναι πριν ξεκινήσουμε την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης να βάλουμε σε λειτουργία έναν αφυγραντήρα για 20 με 30 λεπτά, για να αφαιρέσουμε την εσωτερική υγρασία του χώρου. Αυτή τη δουλειά την κάνουν είσης και τα σύγχρονα κλιματιστικά αρκεί να επιλέξουμε από το χειριστήριο τη λειτουργία dry mode.

● Δεν βάζουμε αντικείμενα ( διακοσμητικά ή έπιπλα) μπροστά από τα καλοριφέρ.

● Αν θέλουμε για μεγαλύτερη απόδοση των καλοριφέρ, βάζουμε φύλλο αλουμινίου στο τμήμα του τοίχου πίσω από την πλάτη τους, για να αντανακλά την θερμότητα προς το εσωτερικό και να μην απορροφάται από το τοίχο.

