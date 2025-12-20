Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

Το σχολικό έτος 2025-2026 είναι το τελευταίο που χτυπά το κουδούνι για τους μαθητές στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

Το 16ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας

Της Ελένης Μητσάλη

Ολόκληρο δημοτικό σχολείο καταργείται στη Γλυφάδα, προκαλώντας αναστάτωση στους μαθητές που από την επόμενη χρονιά θα υποχρεωθούν να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον.

Πρόκεται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας, όπου φέτος φοιτούν στις έξι τάξεις 95 παιδιά - που σημαίνει, λιγότερα από 16, κατά μέσο όρο, σε κάθε τμήμα. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν πως η γνωμοδότηση του δήμου Γλυφάδας, προκειμένου να μπει «λουκέτο» στο εξαθέσιο σχολείο και να μεταφερθούν τα παιδιά σε όμορα δημοτικά της περιοχής, είναι θετική - κάτι που σημαίνει πως είναι απλώς θέμα χρόνου να επικυρωθεί η απόφαση.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 16ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας, Σωτηρία Παφίλη μιλώντας στο newsbomb.gr τόνισε τα εξής: «Όσον αφορά το σχολείο μας, το 16ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη απόφαση, ωστόσο έχει κατατεθεί πρόταση κατάργησής του από την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Αττικής. Η πρόταση αυτή περνά από τη γνωμοδότηση του Δήμου Γλυφάδας, ο οποίος ουσιαστικά έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την κατάργηση του.

»Το σχολείο μας στο παρελθόν είχε δυναμικό έως και 150 μαθητές. Στη συνέχεια, με τη δημιουργία όμορου σχολείου, το μαθητικό δυναμικό μειώθηκε. Αυτή τη στιγμή φοιτούν 95 παιδιά στο 16ο και, εάν τελικά προχωρήσει η διαδικασία, το σχολείο θα κλείσει το καλοκαίρι».

Σημαντικό είναι το γεγονός πως εκτός από σχολικό κτήριο, τα παιδιά θα υποχρεωθούν να αλλάξουν και συμμαθητές: «Αρχικά θεωρούσαμε ότι όλα τα παιδιά θα μετακινηθούν στο γειτονικό σχολείο. Ωστόσο, η κατάργηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι μαθητές θα πάνε όλοι στο ίδιο σχολείο, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο, βάσει διεύθυνσης κατοικίας, να “διασκορπιστούν” σε διαφορετικά σχολεία», εξηγεί η κυρία Παφίλη.

Ο μικρός αριθμός νέων εγγραφών στην Α' Δημοτικού, ο λόγος για το «λουκέτο» στο σχολείο

Όπως αναφέρει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ο λόγος για τον οποίο κλείνει το σχολείο, βάσει της ενημέρωσης από τον δήμο Γλυφάδας, είναι ο μικρός αριθμός νέων εγγραφών στην Α' Δημοτικού, τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό, μάλιστα, παρατηρείται σε πολλά σχολεία ανά την Ελλάδα και αποτελεί ακόμη μια ένδειξη του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Όλοι αναμένουμε το ΦΕΚ και την επίσημη απόφαση, η οποία θεωρείται διαδικαστικού χαρακτήρα. Αν εκδοθεί, το σχολείο οδηγείται σε κατάργηση και οι μαθητές θα διανεμηθούν σε όμορα σχολεία.
»Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχουμε ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και καταθέσαμε τις απόψεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μας ανέφεραν ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στον μικρό αριθμό μαθητών στις Α’ και Β’ τάξεις για ένα εξαθέσιο σχολείο, καθώς και στη γενικότερη φθίνουσα πορεία του.
»Μας είπαν επίσης ότι η μετακίνηση των παιδιών σε άλλα σχολεία θα συμβάλει στην κοινωνικοποίησή τους. Επίσης μας είπαν ότι δεν είναι παιδαγωγικά ορθό να είναι 10 παιδιά σε μια τάξη… αυτό ειλικρινά δεν το καταλαβαίνουμε», τονίζει η κυρία Παφίλη στο newsbomb.gr.

Ψυχική αναστάτωση για παιδιά και γονείς

Η αναστάτωση που βιώνουν οι μαθητές του 16ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας είναι ήδη μεγάλη, καθώς πλέον γνωρίζουν πως θα υποχρεωθούν να αφήσουν το σχολείο τους, αλλά κυρίως τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

«Τα παιδιά δεν έχουν εκλάβει θετικά την είδηση. Πολλοί γονείς μας μετέφεραν ότι τα παιδιά τους δεν θέλουν να αλλάξουν σχολείο», δηλώνει χαρακτηριστικά η κυρία Παφίλη και συμπληρώνει: «Κάθε σχολείο αποτελεί σημείο αναφοράς για τα παιδιά μας. Είναι το "δεύτερο σπίτι" τους… σκεφτείτε πώς θα νιώσουν όταν θα φύγουν από αυτό. Το ΦΕΚ αναμένεται να εκδοθεί στα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου».

Συγχωνεύσεις τμημάτων σε όλη την Αττική

Αξίζει να σημειωθεί πως όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, οι συγχωνεύσεις τμημάτων - αλλά και σχολείων, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση - πολλαπλασιάζονται: «Πληθαίνουν οι καταγγελίες στην Ομοσπονδία για συγχωνεύσεις ολόκληρων σχολείων:
• Απόφαση της Δ' Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας για κατάργηση του 16ου
Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας και διασπορά των μαθητών / μαθητριών στα όμορα σχολεία.
• Απόφαση της Β' Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας για συγχώνευση:
o Των 3ου και 4ου Νηπιαγωγείου Πεύκης
o Των 2ου και 10ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής
o Των 19ου – 22ου – 3ου Νηπιαγωγείων Νέας Ιωνίας
o Των 5ου – 15ου Νηπιαγωγείων Νέας Ιωνίας
o Των 2ου – 13ου Νηπιαγωγείων Νέας Ιωνίας
o Των 3ου και 4ου Νηπιαγωγείων Νέου Ψυχικού.
o Των 6ου – 7ου – 9ου Νηπιαγωγείων Χαλανδρίου σε ένα και των 4ου και 10ου Νηπιαγωγείων Χαλανδρίου σε ένα.
Οι αποφάσεις αυτές καμία σχέση δεν έχουν με τη βελτίωση του παιδαγωγικού έργου αλλά αντίθετα το μόνο κριτήριο είναι η εξοικονόμηση πόρων. Για την κυβέρνηση και το υπουργείο συγχωνεύσεις σημαίνουν:
- Λιγότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής.
- Λιγότεροι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης αφού με το απαράδεκτο νομικό πλαίσιο που έχουν φτιάξει αναθέτουν σε έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης ολόκληρο τμήμα. Με
την συγχώνευση των σχολείων τα τμήματα γίνονται υπερπληθή αγγίζοντας το ανώτατο «επιτρεπτό» όριο. Με αυτό τον «μαγικό» τρόπο μάλλον σκέφτηκε το Υπουργείο να
«εξαφανίσει» τα κενά σε εκπαιδευτικούς.
- Λιγότεροι εργαζόμενοι στην καθαριότητα.
- Μικρότερη χρηματοδότηση των σχολείων, αφού θα είναι λιγότερα».

«Δεν είναι τυχαίο ότι οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση… οδηγηθήκαμε σε αυτή με διάφορους τρόπους. Επίσης οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις είναι γενικό φαινόμενο αυτή την εποχή. Θα ακολουθήσουν κι άλλα σχολεία.
Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε τη στήριξη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, της Ομοσπονδίας Γονέων και των σχολείων της Γλυφάδας.
»Καταθέσαμε ψήφισμα, το οποίο υπερψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων υπέρ της στήριξης του σχολείου και της μη κατάργησής του.

»Η εκπαιδευτική κοινότητα δεν συμφωνεί με το κλείσιμο των σχολείων, καθώς όταν ένα σχολείο κλείνει, δεν ανοίγει ξανά – και αυτό το γνωρίζουμε όλοι», επισημαίνει η κυρία Παφίλη από τον Σύλλογο Γονέων του 16ου Γλυφάδας.

