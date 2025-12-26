Σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 26 Δεκεμβρίου

Σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 26 Δεκεμβρίου.

  • 1862 - Λαμβάνει χώρα στη Μινεσότα ο μεγαλύτερος μαζικός απαγχονισμός στην ιστορία των Η.Π.Α., κατά τον οποίο απαγχονίζονται 38 ιθαγενείς Αμερικανοί.
  • 1898 - Η Μαρία και ο Πιερ Κιουρί ανακοινώνουν την απομόνωση του ραδίου.
  • 1968 - Επίθεση με χειροβομβίδες και αυτόματο πυροβόλο όπλο εναντίον αεροσκάφους των ισραηλινών αερογραμμών El Al εξαπολύουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελληνικού δύο νεαροί κομάντος της οργάνωσης Φατάχ, που προέρχονται από τη Βηρυτό. Σκοτώνεται ένας επιβάτης, τραυματίζεται μία αεροσυνοδός και οι δύο Παλαιστίνιοι συλλαμβάνονται.
  • 1991 - Το Ανώτατο Σοβιέτ της Σοβιετικής Ένωσης συνέρχεται και διαλύει επίσημα τη Σοβιετική Ένωση.
  • 2004 - Μέγας σεισμός στον Ινδικό Ωκεανό μεγέθους 9,3 Ρίχτερ συγκλονίζει τη βόρεια Σουμάτρα. Ακολουθεί ένα από τα μεγαλύτερα παρατηρούμενα τσουνάμι, που επηρεάζει τις παράκτιες περιοχές της Ταϊλάνδης, της Ινδίας, της Σρι Λάνκα, των Μαλδίβων, της Μαλαισίας, της Μιανμάρ, του Μπανγκλαντές και της Ινδονησίας. Ο αριθμός των νεκρών κυμαίνεται μεταξύ 230.000-280.000.
  • 2021 - Πεθαίνει ο Κάρολος Παπούλιας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας την περίοδο 2005 - 2015.
