Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

Σύμφωνα με την Οδηγία για τα Πράσινα Σπίτια, η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών απαιτεί μια σειρά από παρεμβάσεις – μεταξύ των οποίων και η θερμομόνωση.

Ωστόσο, η μέθοδος αυτή αποδεικνύεται δαπανηρή και όχι πάντα τόσο αποτελεσματική όσο υπόσχεται. Ευτυχώς, μια νέα, φθηνότερη και αποδοτικότερη εναλλακτική έρχεται από τη Σουηδία και υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Γιατί η κλασική θερμομόνωση δεν είναι πλέον η καλύτερη λύση

Η εξωτερική θερμομόνωση, γνωστή και ως «θερμοπρόσοψη», βοηθά να περιοριστούν οι θερμικές απώλειες, όμως προϋποθέτει εξειδικευμένη εγκατάσταση. Αν η δουλειά δεν γίνει σωστά, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά – δεν είναι λίγα τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με μονώσεις να ξεκολλούν από τα κτίρια έπειτα από έντονες καταιγίδες. Το πρόβλημα, συνήθως, δεν είναι η ίδια η τεχνική, αλλά η ποιότητα των υλικών και η εμπειρία των συνεργείων.

Κι αν υπολογίσουμε ότι μια τέτοια εργασία κοστίζει πολλές χιλιάδες ευρώ, δεν είναι περίεργο που πολλοί αναζητούν πιο οικονομικές και πρακτικές λύσεις. Εκεί ακριβώς έρχονται οι Σουηδοί τεχνίτες, με μια πρόταση που φαίνεται να συνδυάζει αντοχή, χαμηλό κόστος και υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Η εναλλακτική από τη Σκανδιναβία

Η νέα τεχνολογία ονομάζεται Isobloc και βασίζεται σε τούβλα από μίγμα τσιμέντου και ξυλοτεμαχιδίων. Το υλικό αυτό τοποθετείται εξωτερικά, όπως η συμβατική θερμομόνωση, αλλά έχει εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Το ξύλο είναι ανακυκλώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον και απορροφά διοξείδιο του άνθρακα, μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου.

Παράλληλα, η κατασκευή του συστήματος είναι πολύ πιο γρήγορη και εύκολη, καθώς τα μπλοκ συναρμολογούνται απλά και δεν απαιτούν υψηλή εξειδίκευση. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερο κόστος τόσο σε υλικά όσο και σε εργατικά, χωρίς να θυσιάζεται η θερμική απόδοση.

Μισό κόστος, διπλή απόδοση

Σύμφωνα με όσους έχουν ήδη εφαρμόσει τη μέθοδο στις βόρειες χώρες, το Isobloc προσφέρει καλύτερη μόνωση από τα παραδοσιακά συστήματα και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Με δεδομένους τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – μείωση κατανάλωσης κατά 16% έως το 2030 και περίπου 22% έως το 2035 – η λύση αυτή φαίνεται ιδανική για όσους θέλουν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς να ξοδέψουν μια περιουσία.

Αν σκέφτεστε λοιπόν να βελτιώσετε τη θερμομόνωση του σπιτιού σας, ίσως αξίζει να στραφείτε σε αυτή τη νέα, «πράσινη» τεχνολογία. Οι ειδικοί που γνωρίζουν πώς να τοποθετούν σωστά τα ξύλο-τσιμεντότουβλα μπορούν να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε ένα πιο ζεστό, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον σπίτι – με τη μισή δαπάνη.