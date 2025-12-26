Φωκίδα: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στο χωριό Αθανάσιος Διάκος

Τρεις ορειβάτες αγνοούνται στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου, στη Φωκίδα και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τους.

Οι τρείς φίλοι που προέρχονται από περιοχές εκτός Φωκίδας, επισκέφτηκαν το χωριό και, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησαν να εξερευνήσουν τη φύση ξεκινώντας το πρωί των Χριστουγέννων, χθες, 25 Δεκεμβρίου. Από τότε ωστόσο δεν έχουν δώσει σημεία ζωής, ενώ τα κινητά τους δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η επικοινωνία μαζί τους.

Οι οικογένειές τους ανησύχησαν και ειδοποίησαν την αστυνομία κι αυτή με τη σειρά τους την Πυροσβεστική. Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από τις τοπικές υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης στις έρευνες μπήκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ. Από το πρωί της Παρασκευής στις έρευνες συμμετέχει και η ομάδα drone από τη Λάρισα, για εναέρια επιτήρηση, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr.

Στην περιοχή επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.