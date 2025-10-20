Οι καταναλωτές «ζυγίζουν» τις επιλογές για οικονομική θέρμανση – Ποιες εναλλακτικές κερδίζουν έδαφος

Ο καιρός ήδη κάνει ψυχραίνει, με πολλούς καταναλωτές να «μετρούν» ήδη τις διαθέσιμες επιλογές για τη θέρμανση τον εφετινό χειμώνα.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε, με τον πρωθυπουργό μάλιστα να αναφέρεται στο θέμα, επισημαίνοντας ότι «η διάθεση ξεκίνησε εφέτος σε αισθητά χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με πέρυσι, από 1,09 ευρώ / λίτρο στην Αττική και μερικά λεπτά ακριβότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, θα εκδοθεί και η απόφαση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Η πρώτη δόση του ποσού θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα».

Παράλληλα, οι βενζινοπώλεις ζητούν η πλατφόρμα για το επίδομα να ανοίγει νωρίτερα. «Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό γιατί δεν γίνεται με την έναρξη της σεζόν της διανομής και το άνοιγμα της πλατφόρμας, εδώ υπάρχει ένα θέμα, είναι ακατανόητο», τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, μιλώντας στο MEGA.

Ξύλα και πέλετ κερδίζουν έδαφος

Με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη και τις πολυκατοικίες να μην μπορούν να συνεννοηθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, ολοένα και περισσότεροι είναι οι καταναλωτές που στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές όπως τα ξύλα και το πέλετ.

Οι καταναλωτές θα πληρώσουν περίπου 126 ευρώ / κυβικό για ξύλο πεύκου, ενώ αντίστοιχα για ξύλο ελιάς η τιμή διαμορφώνεται στα 154 ευρώ. Μία παλέττα πέλλετ αντίστοιχα, ανάλογα την ποιότητα, θα κοστίσει από 450 έως και 520 ευρώ.

Για παράδειγμα, το κόστος θέρμανσης σε ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων ανάλογα με το μέσο θέρμανσης που θα επιλέξουμε, διαμορφώνεται σε:

Καυστήρας Πετρελαίου, 120 λίτρα: 132€.

Καυστήρας αερίου, 1.500 κιλοβατώρες: 75€.

Κλιματιστικά, 700 κιλοβατώρες: 120€.

Αντλία θερμότητας, 480 κιλοβατώρες: 80€.

