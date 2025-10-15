Πετρέλαιο θέρμανσης: Τα 10 SOS που πρέπει να ξέρετε - Βήμα βήμα η διαδικασία

Πάνω από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να εισπράξουν και κατά την περίοδο 2025-2026 το επίδομα θέρμανσης, τα ποσά του οποίου θα κυμαίνονται από 100 έως 1.200 ευρώ.

Η κυβέρνηση αποφάσισε οι βασικές παράμετροι υπολογισμού του επιδόματος καθώς επίσης και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγησή του να παραμείνουν ίδια με πέρυσι.

Για τους περισσότερους δικαιούχους τα ποσά του επιδόματος θα κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ. Μόνο σε περιοχές της χώρας όπου οι κλιματικές συνθήκες είναι δυσμενέστατες και επικρατεί δριμύ ψύχος τον χειμώνα το επίδομα θα είναι προσαυξημένο κατά 25% και το ανώτατο όριό του θα φθάνει τα 1.000 ευρώ, ενώ ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα θα ισχύει περαιτέρω προσαύξηση του επιδόματος κατά 25%, όμως το ανώτατο ποσό του επιδόματος θα φθάνει μέχρι τα 1.200 ευρώ.

Από σήμερα

Η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με την τιμή του προϊόντος να εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 1,10-1,15 ευρώ το λίτρο, φθηνότερα κατά 5 έως 9 λεπτά το λίτρο σε σύγκριση με το ύψος στο οποίο ειχε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της περυσινής περιόδου διάθεσης.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέσα θέρμανσης, οι τιμές του φυσικού αερίου εμφανίζουν ελαφρά αποκλιμάκωση ενώ στο ηλεκτρικό ρεύμα η κατάσταση σε σύγκριση με πέρυσι την ίδια περίοδο είναι αισθητά καλύτερη, καθώς καταγράφεται μια υποχώρηση των τιμών πάνω από 10%.

Η απόφαση

Αναλυτικά, η κοινή απόφαση των υπουργών και των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών και Περιβάλλοντος, που θα αφορά στη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης – και αναμένεται να εκδοθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου – θα προβλέπει τα εξής για την περίοδο 2025-2026:

1 Το επίδομα θέρμανσης θα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

2 Το επίδομα θα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης, ο οποίος ονομάζεται πλέον «κλιματικός συντελεστής», να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 25.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος «κλιματικός συντελεστής» να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για κατανάλωση καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης καθώς και οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στον Δήμο Ιωαννίνων.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

3 Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης θα χρησιμοποιούνται συντελεστές που εκφράζουν τόσο τις κλιματικές όσο και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών θέρμανσης, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα του κλίματος και των καιρικών συνθηκών μιας περιοχής και επομένως της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση.

Οι κλιματικοί συντελεστές των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας θα αποτυπώνονται σε αναλυτικούς πίνακες που συνοδεύουν την κοινή υπουργική απόφαση. Οι συντελεστές αυτοί θα κυμαίνονται από 0,12 έως 1,62.

Το ύψος του επιδόματος θα υπολογίζεται ως το γινόμενο ενός βασικού ποσού αναφοράς, ενός ποσού που αποτελεί τη βάση υπολογισμού, επί τον «συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών» του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου. Το βασικό ποσό αναφοράς ή βάση υπολογισμού του επιδόματος θα ανέρχεται και για την περίοδο 2025-2026, σε:

* 380 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας,

* 360 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ), από 350 ευρώ την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή διαμορφώνεται σε επίπεδο υψηλότερο κατά 10 ευρώ, σε σύγκριση με την περίοδο 2023-2024.

* 350 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων,

* 325 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου,

* 300 ευρώ για χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου.

Το ισχύον κατά περίπτωση ποσό αναφοράς θα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

5 Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος παραμένει στα 100 ευρώ και το μέγιστο διατηρείται στα 800 ευρώ. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς των οποίων ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ως άνω υπολογιζόμενο ύψος του επιδόματος, θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 25% και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα θα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25%, αλλά δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

6 Τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, δηλαδή τα όρια ετησίου εισοδήματος μέχρι τα οποία θα χορηγείται το επίδομα, παραμένουν ίδια με πέρυσι.

Συγκεκριμένα:

α) Το όριο εισοδήματος για τον άγαμο ή τον χήρο ή τον εν διαστάσει δικαιούχο διατηρείται στα 16.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ή τους συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το όριο παραμένει στα 24.000 ευρώ. Επίσης για κάθε μονογονεϊκή οικογένεια, το βασικό όριο χωρίς την προσαύξηση λόγω τέκνου ή τέκνων διαμορφώνεται στα 29.000 ευρώ.

β) Η προσαύξηση των ορίων για κάθε εξαρτώμενο τέκνο παραμένει στα 5.000 ευρώ.

Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

Οπως πέρυσι έτσι και φέτος, ως πρόσθετο κριτήριο προβλέπεται τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

7 Τα περιουσιακά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής: Το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους, τους χήρους και τους εν διαστάσει δικαιούχους παραμένει στα 200.000 ευρώ. Για τους εγγάμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το όριο αντικειμενικής αξίας προβλέπεται να παραμείνει στα 260.000 ευρώ και να προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, οπότε για όσους έχουν 1 τέκνο, το όριο αυτό διαμορφώνεται σε 300.000 ευρώ, για όσους έχουν 2 τέκνα σε 340.000 ευρώ, για όσους έχουν 3 τέκνα θα φθάνει στα 380.000 ευρώ κ.ο.κ.

Αιτήσεις και πληρωμές

8 Για να εισπράξουν το επίδομα θέρμανσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου 2025. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ και οι αιτούντες θα πρέπει να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

9 Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης σε κάθε δικαιούχο θα γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων. Θα προβλέπεται και πάλι η χορήγηση προκαταβολής το ύψος της οποίας θα εξαρτάται από το περυσινό ποσό επιδόματος και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο ενός ελαχίστου ποσού της τάξεως των 80 ή των 100 ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος θα διαμορφώνεται σε δόσεις με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026.

Ποιοι εξαιρούνται από την οικονομική ενίσχυση

10 Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου,

β) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη δήλωση φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται,

γ) τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των 2 αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσιας ακινησίας. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής,

δ) τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη,

ε) τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες,

στ) οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται επίδομα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται της χορήγησης όσοι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Η διαδικασία για τα παραστατικά προμήθειας

11 Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να δίνουν στους προμηθευτές πετρελαίου θέρμανσης οι πολίτες που αγοράζουν το καύσιμο αυτό, προκειμένου οι προμηθευτές να συμπληρώνουν τον αριθμό αυτό στα παραστατικά πώλησης που είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευχερής και απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος, μέσω της ταυτοποίησης των δικαιούχων από την ΑΑΔΕ, είναι απαραίτητο στα παραστατικά πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, να περιλαμβάνονται (υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης) τα παρακάτω δεδομένα:

* Ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),

* Ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και

* Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Υπενθυμίζεται ότι τα παραστατικά πρέπει να διαβιβάζονται από τις επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων στην ΑΑΔΕ, με δύο εναλλακτικούς τρόπους:

* μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή

* μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»