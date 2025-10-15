Ξεκινάει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Τι γίνεται με το επίδομα

Με τους πολίτες να έχουν αρχίσει να κατεβάζουν τα χειμωνιάτικα και να έχουν ξεκινήσει να βάζουν τα χαλιά στα σπίτια, ξεκινάει σήμερα (15/10) η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

Το κόστος ανά λίτρο του πετρελαίου θα είναι χαμηλότερο από πέρυσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, επισημαίνει ο Alpha, όμως θα χρειαστεί να περιμένουμε για να δούμε πού τελικά θα κυμανθούν οι τιμές.

Ταυτόχρονα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος και για το επίδομα θέρμανσης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να το λάβουν έγκαιρα, διότι τα παραστατικά πώλησης θα πρέπει να διαθέτουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία ώστε στη συνέχεια η ΑΑΔΕ να μπορεί να κάνει διασταυρώσεις για την καταβολή του επιδόματος.

Σε τιμολόγια και αποδείξεις θα πρέπει να αναγράφεται ο ΑΦΜ του αγοραστή, ο κωδικός και η ποσότητα του καυσίμου, καθώς και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διασταύρωσης.

Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει στα μέσα Νοεμβρίου.

