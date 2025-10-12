Πετρέλαιο Θέρμανσης: Από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση - Πώς θα διαμορφωθεί η τιμή

Από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ανοίγει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο, με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται γύρω στα 1,11 - 1,12 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με την περιοχή και την τιμή διυλιστηρίου.

Το επίδομα θέρμανσης θα καλύψει φέτος διάφορες μορφές καυσίμων όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και πέλλετ και θα χορηγηθεί βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ οι πρώτες πληρωμές στους δικαιούχους προγραμματίζονται για τα μέσα Δεκεμβρίου. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως και τον Ιούλιο του 2026, ανάλογα με τον τύπο καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί.

Τα βασικά στοιχεία του επιδόματος θέρμανσης:

Τιμή πετρελαίου: 1,10 – 1,15 €/λίτρο

Ύψος επιδόματος: από 100 έως 1.200 ευρώ

Καλυπτόμενα καύσιμα: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλλετ

Επίδομα ρεύματος: έως 1.200 ευρώ για air-condition, θερμοπομπούς και σόμπες

Χορήγηση για το ρεύμα: μέσω μείωσης στους λογαριασμούς

Εξαιρέσεις: δεν χορηγείται επίδομα ρεύματος σε όσους λαμβάνουν επίδομα πετρελαίου

Στις ορεινές και πολύ κρύες περιοχές της χώρας, το επίδομα θέρμανσης είναι μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, σε μέρη όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ. Σε ακόμα πιο ψυχρές περιοχές, όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι, το επίδομα φτάνει μέχρι και τα 1.200 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι:

Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ

Έγγαμοι ή μονογονεϊκές οικογένειες: Εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και περιουσία έως 300.000 ευρώ

Επαγγελματίες και επιχειρηματίες: Το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ για το νοικοκυριό

Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τις ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και καταβολής του επιδόματος, με στόχο την έγκαιρη στήριξη των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα.

