Οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν σχέδιο για απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου - φυσικού αερίου

Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν ένα σχέδιο για την αναστολή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως το 2028, παρά τις αντιρρήσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.

Διπλωμάτες δήλωσαν ότι σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ εξέφρασαν την υποστήριξή τους για αυτά τα σχέδια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι ειδικοί λένε ότι η απόφαση «υποδηλώνει ότι θα γίνουν εύκολα αποδεκτά στο μέλλον, παρά την κριτική» από τη Βουδαπέστη και την Μπρατισλάβα.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι ακόμη μια οριστική απόφαση. Στην τελική ψηφοφορία πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι αρχηγοί κρατών της ΕΕ.

Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματεύσεις για τις τεχνικές αλλαγές συνεχίζονται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να εισάγουν ρωσική ενέργεια πολύ νωρίτερα από το 2028.