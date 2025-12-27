Μιλγουόκι Μπακς: Τα δεδομένα για την επιστροφή Αντετοκούνμπο με Μπουλς - Τι περιμένει ο Greek Freak

Ο "Greek Freak" κοντά στην επιστροφή του

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν αποκλείεται να τεθεί στη διάθεση του Ντοκ Ρίβερς για το ματς με τους Σικάγο Μπουλς, τα ξημερώματα της Κυριακής (28/12) στις 03:00.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Έρικ Νεμ, ο Greek Freak βρίσκεται πολύ κοντά στο να πατήσει ξανά παρκέ, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από το ιατρικό «ΟΚ» του επιτελείου των Μπακς.

As long as he can clear the pregame tests, the Bucks expect Giannis Antetokounmpo to return from a right calf strain and play on Saturday vs. the Bulls, league and team sources confirm.



At @TheAthletic: https://t.co/Fufr5o2rp0 — Eric Nehm (@eric_nehm) December 27, 2025

Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να ενισχύσει κανονικά τα «ελάφια» στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στους «ταύρους».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε υποστεί θλάση στη γάμπα στις αρχές του Δεκεμβρίου, τραυματισμός που τον κράτησε εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Στο διάστημα της απουσίας του, οι Μπακς είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 12-19, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της παρουσίας του στην ομάδα και την αγωνιστική της ισορροπία.

Διαβάστε επίσης