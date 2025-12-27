NBA: Νέα ήττα για Μπακς χωρίς Αντετοκούνμπο - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

Οι Μπακς γνώρισαν ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά 125-104 από τους Γκρίζλις, συνεχίζοντας την καθοδική τους πορεία χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης.

AP Photo/Brandon Dill
Το Μιλγουόκι δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικό απέναντι σε ένα Μέμφις που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί ιδιαίτερα «δύσκολο» αντίπαλο τα τελευταία χρόνια.

Οι Γκρίζλις κυριάρχησαν στο παιχνίδι με πρωταγωνιστές τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ και τον Τζα Μοράντ, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά από απουσία τεσσάρων αγώνων. Ο Τζάκσον ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 24 πόντους, εννέα ριμπάουντ και πέντε κοψίματα, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο στη ρακέτα. Ο Μοράντ, στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο, πρόσθεσε 17 πόντους και 10 ασίστ, δίνοντας ρυθμό και ενέργεια στην επίθεση των Γκρίζλις, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Καμ Σπένσερ με 19 πόντους.

Το Μέμφις πέτυχε την όγδοη διαδοχική νίκη του απέναντι στο Μιλγουόκι, όλες με διψήφια διαφορά. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 60-50, με τον Τζάκσον να σημειώνει 17 πόντους και τον Μοράντ να προσθέτει 10 στη δεύτερη περίοδο, κατά την οποία οι Γκρίζλις κυριάρχησαν με επιμέρους σκορ 35-15.

Από την πλευρά των Μπακς, ο Έι Τζέι Γκριν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, δείχνοντας εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια. Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είχε 16 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ οι Μπόμπι Πόρτις, Κάιλ Κούζμα και Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσαν από 15 πόντους ο καθένας. Παρ’ όλα αυτά, το Μιλγουόκι γνώρισε την τέταρτη ήττα του στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Καθοριστικό ρόλο στην εικόνα των Μπακς παίζει η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραμένει εκτός για όγδοο συνεχόμενο παιχνίδι λόγω τραυματισμού στη γάμπα, στερώντας από την ομάδα 28,9 πόντους και 10 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Παρότι οι Μπακς προσπάθησαν να επιστρέψουν στο ματς μειώνοντας σε 92-85 στις αρχές της τέταρτης περιόδου, οι Γκρίζλις απάντησαν άμεσα με σερί επτά πόντων και «καθάρισαν» τη νίκη.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Χοκς-Χιτ 111-126

Πέισερς-Σέλτικς 122-140

Μάτζικ-Χόρνετς 105-120

Ουίζαρντς-Ράπτορς 138-117

Μπουλς-Σίξερς 109-102

Γκρίζλις-Μπακς 125-104

Πέλικανς-Σανς 108-115

Τζαζ-Πίστονς 131-129

Μπλέιζερς-Κλίπερς 103-119

