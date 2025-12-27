Ινδονησία: Τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία αγνοείται μετά από ναυάγιο με 11 επιβαίνοντες

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονήσια, όπου μια τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία αγνοείται έπειτα από την βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της χώρας λόγω σφοδρής κακοκαιρίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ισπανικές αρχές και μετέδωσε ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι άλλοι επιβάτες, δύο τουρίστες από την Ισπανία, το τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός, διασώθηκαν όλοι στη διάρκεια του ατυχήματος που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara.

Το πλοιάριο ανατράπηκε καθώς τα κύματα έφθαναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών, δήλωσαν οι λιμενικές αρχές του νησιού στο πρακτορείο Antara.

Ινδονησιακά συνεργεία διάσωσης αναζητούν την αγνοούμενη οικογένεια, όπως είπε στο Reuters το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας.