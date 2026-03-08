Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Μαρτίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Η μέση Ανατολή αλλάζει τον κόσμο
Ελεύθερος Τύπος: Τα σενάρια για τον πόλεμο και η τσέπη μας
Η Καθημερινή: Η Ελλάδα δίπλα στη σφηκοφωλιά
Το Βήμα: Ο πόλεμος και τα μέτωπα της Αθήνας
