Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Μαρτίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Η μέση Ανατολή αλλάζει τον κόσμο

Ελεύθερος Τύπος: Τα σενάρια για τον πόλεμο και η τσέπη μας

Η Καθημερινή: Η Ελλάδα δίπλα στη σφηκοφωλιά

Το Βήμα: Ο πόλεμος και τα μέτωπα της Αθήνας

