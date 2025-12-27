Λάρισα: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων με φορτηγό

Τραυματίστηκε 22χρονη, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο 

Λάρισα: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων με φορτηγό
Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου λίγο έξω από τη Λάρισα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 22χρονης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, το ατύχημα έγινε στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης για Χάλκη, όταν υπό συνθήκες που διερευνά η ΕΛ.ΑΣ., τα τέσσερα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η 22χρονη, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και μηχανή του ΕΚΑΒ. Η νεαρή διακομίστηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις, καθώς η κυκλοφορία στον συγκεκριμένο δρόμο ήταν ήδη επιβαρυμένη λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

